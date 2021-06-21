"Москва и мир": погода в столице и Олимпиада в Токио

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за аномальной жары. Термометры могут показать плюс 36 градусов, а спадет зной лишь к выходным.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам шесть температурных рекордов на этой неделе. Высока вероятность, что будет установлен абсолютный максимум всего июня – это 35 градусов. Такая жара была зафиксирована 120 лет назад – в 1901 году.

В МЧС дали рекомендации о том, как москвичам вести себя, чтобы лучше перенести жару. Стоит отказаться от курения, употребления алкоголя и слишком холодных напитков. Выпивать советуют не менее 2–2,5 литра жидкости умеренной температуры в сутки. Лучше, если это будет минеральная вода или чай. Также нужно чаще бывать в помещении и ежедневно проводить дома влажную уборку.

Японских зрителей пустят на трибуны Олимпиады. Такое решение приняли организаторы Игр. Установлен лимит – одновременно соревнования могут смотреть не более 10 тысяч человек при условии, что эта цифра не превысит 50 процентов заполняемости спортивного объекта. Болельщиков обяжут носить маски. Им запрещено не только кричать, но даже громко разговаривать. В случае если ситуация с распространением в стране коронавируса во время проведения Олимпиады резко ухудшится, организаторы пересмотрят политику в отношении болельщиков.

Экономисты подсчитали, что присутствие хотя бы небольшого количества зрителей на трибунах Олимпиады позволит государству получить примерно 800 миллионов долларов, в то время как на подготовку Олимпиады ушло более 10 миллиардов. Денежная выгода рядовых японцев волнует мало. Большинство из них по-прежнему выступает против проведения соревнований.

По данным опросов, свыше 60 процентов жителей Японии опасаются, что проведение массового мероприятия приведет к появлению в стране новых штаммов вируса. И их опасения не напрасны. Среди членов олимпийских сборных, прибывающих в Токио, выявлен первый случай коронавируса. Положительный тест сдал спортсмен из Уганды. Он прилетел в Японию в составе делегации из 9 человек. Все они были вакцинированы препаратом AstraZeneca и сдали отрицательные тесты до посадки на самолет.

Россия с 22 июня возобновит полномасштабное авиасообщение с Турцией. Такое решение принято на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в этой стране, а также из-за переполненности российских черноморских курортов.

Вице-премьер и председатель Оперштаба Татьяна Голикова сообщила, что российские авиакомпании смогут выполнять пассажирские рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан. Интерес россиян к путевкам в Турцию уже взлетел в 7 раз. В первую очередь турагентам звонили те, у кого сорвались поездки в апреле, мае и июне. Некоторые интересовались стоимостью на август.

Оптимальные цены на размещение назвали туристические компании. Данные опубликованы на сайте Ассоциации туроператоров России. Отдых в Турции с вылетом 22 июня в отелях категории три-пять звезд обойдется в диапазоне от 40 до 100 тысяч рублей на двоих. При этом в агентствах отметили, что цены сейчас динамические и могут меняться в зависимости от спроса каждый час.