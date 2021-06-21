"Москва и мир": погода в столице и штаммы коронавируса в Индии

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за очень высокой температуры. Термометры могут показать плюс 36 градусов, а спадет зной лишь к выходным.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам шесть температурных рекордов на этой неделе. Высока вероятность, что будет установлен абсолютный максимум всего июня – это 35 градусов. Такая жара была зафиксирована 120 лет назад – в 1901 году.

В МЧС дали рекомендации о том, как москвичам вести себя, чтобы лучше перенести жару. Стоит отказаться от курения, употребления алкоголя и слишком холодных напитков. Выпивать советуют не менее 2–2,5 литра жидкости умеренной температуры в сутки. Лучше, если это будет минеральная вода или чай. Также нужно чаще бывать в помещении и ежедневно проводить дома влажную уборку.

В Индии обнаружен новый вариант "индийского" штамма коронавируса. Он уже получил название "дельта плюс". Пока выявлено 20 случаев заражения в штате Махараштра. Первые заболевания были зафиксированы в одном из портовых городов. Чтобы сдержать распространение инфекции, власти Индии блокировали районы, где был обнаружен вирус.

Медики не исключают, что мутация могла изменить свойства вируса, касающиеся его заразности, но пока это только предположения. Чтобы сделать выводы за разновидностью штамма необходимо наблюдать несколько недель.

Между тем в Индии стартовала программа массовой бесплатной вакцинации. Правительство собирается закупить 75 процентов производящихся в стране вакцин и распределить их между штатами. Остальные 25 процентов смогут приобрести частные клиники. До этого привиться бесплатно могли медработники, полицейские, работники чрезвычайных служб, а также люди старше 45 лет.

Индия – крупнейший в мире производитель вакцин. Однако программа вакцинации от коронавируса в стране реализуется медленно. Пока чуть более 3,5 процента граждан получили обе дозы препарата. Всего за время пандемии в Индии коронавирусом заразились около 30 миллионов человек.

В Москве перестал действовать режим нерабочих дней, при этом ограничения, введенные 12 июня, будут актуальны до 29 числа. За последнее время число заболевших в столице росло и достигло рекордных значений. По словам Сергея Собянина, из-за более агрессивного "индийского" штамма возможны случаи заражения у переболевших или вакцинированных граждан, которые сделали прививку относительно давно и сейчас уже имеют низкий титр антител.

Мэр подчеркнул, что среди новых пациентов с COVID-19 много людей младше 40 лет и добавил, что ситуацию с коронавирусом можно изменить, если москвичи вакцинируются в короткий срок и будут соблюдать все меры.

Тем временем заммэра Анастасия Ракова сообщила, что в начале июля в столичных медучреждениях запустят клинические исследования вакцины "Спутник V" для подростков от 12 до 17 лет. Сейчас идет предварительный набор добровольцев для участия в первых двух фазах испытаний.