"Москва и мир": ограничения в столице и день отмены рабства в США

В Москве с 21 июня отменяется режим нерабочих дней, заявил Сергей Собянин. Тем не менее ограничения продлены до 29 числа. Есть и новые меры. Так, с 19 июня начнется эксперимент с "бесковидными" ресторанами. Для входа туда будет необходим QR-код, подтверждающий вакцинацию. В каких именно заведениях начнет работать правило, пока не сообщается.

Кроме того, в столице закрываются танцполы, фан-зоны для болельщиков и детские игровые комнаты в торговых центрах. А количество посетителей на массовых мероприятиях ограничили тысячей человек. Также в Москве собираются прививать мигрантов препаратом "Спутник Лайт". Это запланировано на начало июля. А павильоны "Здоровая Москва" теперь будут работать только для вакцинации. Меры ввели из-за резкого ухудшения ситуации с ковидом в городе. За последние сутки подтвердились 9 056 новых случая заражения. Это рекорд за все время пандемии.

Въезд в Ялту полностью закрыт из-за наводнения и вышедшей из берегов реки Водопадной. Об этом объявила мэр Янина Павленко. Также в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Передвигаться по некоторым улицам можно только вплавь.

Жителей просят не покидать свои дома и запастись водой, потому что власти собираются отключить водоснабжение. А тех, чье жилье затопило, – это особенно коснулось центра Ялты – эвакуируют, в том числе с помощью военной техники.

В городе развернули три пункта обогрева, где работают волонтеры. Под угрозой подтопления оказалась территория "Крымэнерго", из-за чего Ялта рискует остаться без электричества.

Циклон обрушился на Крым в ночь на четверг. Двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова. Сильно пострадала Керчь. Там подтопило около 350 домов, эвакуировать из зоны бедствия пришлось почти 1,5 тысячи человек.

В Соединенных Штатах еще один день в календаре стал красным. Джо Байден объявил, что 19 июня – день отмены рабства – станет федеральным праздником, а значит выходным днем. В этом году дата выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли, и американцы отдыхают уже в пятницу.

Идею внести в реестр государственных праздников еще один поддержали как демократы, так и республиканцы. Президент отметил, что рабство – болезненная тема для США, и потому важно, что страна не игнорирует такие моменты своей истории.

16-й президент США Авраам Линкольн в 1863 году издал прокламацию об освобождении рабов. Юг страны выступил против инициативы. Два года понадобилось федеральным властям, чтобы сломить это сопротивления. И 19 июня 1865 года прокламация об освобождении рабов была оглашена в последнем штате –Техасе.

Напоминать о событиях тех лет скоро будут американцам 20-долларовые банкноты. На них Минфин США решил разместить портрет темнокожей Гарриет Табмен, которая боролась за освобождение рабов. На купюре портрет женщины-активистки должен заменить изображение седьмого президента Соединенных Штатов Эндрю Джексона.