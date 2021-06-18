"Москва и мир": погода в столице и день отмены рабства в США

Москва готовится к жаре. Гидрометцентр предупреждает, что в ближайшие дни воздух в столице прогреется до аномальных плюс 33 градусов. Нетрадиционно теплыми также обещают быть ночи. В целом, значения средней суточной температуры в выходные превысят климатическую норму на 4–5 градусов.

Малооблачную и сухую погоду в регион принесет антициклон. Медики просят горожан позаботиться о защите кожи и глаз и стараться не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня. При этом волноваться не стоит. Повторения ситуации 2010 года, когда из-за торфяных пожаров в Подмосковье город окутал смог, не произойдет.

В этот раз антициклон продержится семь суток – это его обычное время жизни, тогда как 11 лет назад рекордная жара держалась почти два месяца. Уже через неделю в регион придут освежающие грозовые дожди, при этом сильного похолодания они не принесут. Лето будет радовать, уверяют синоптики.

В Коммунарке открылся новый детский корпус. 19 июня он начнет принимать первых пациентов с инфекционными заболеваниями. Это большой стационар, где есть все необходимое для экстренной помощи и быстрой диагностики. Принимать тут будут детей со всей Москвы в возрасте от одного месяца до 18 лет.

Новый корпус осмотрели Сергей Собянин и Михаил Мишустин. Премьер отметил вклад врачей Коммунарки в борьбу с пандемией и поблагодарил их за работу.

В детском корпусе обеспечили высокий уровень комфорта пациентов. У многофункциональных кроватей есть электропривод, медперсонал можно вызвать нажатием кнопки.

В Соединенных Штатах еще один день в календаре стал красным. Джо Байден объявил, что 19 июня – день отмены рабства – станет федеральным праздником, а значит выходным днем. В этом году дата выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли, и американцы отдыхают уже в пятницу.

Идею внести в реестр государственных праздников еще один поддержали как демократы, так и республиканцы. Президент отметил, что рабство – болезненная тема для США, и потому важно, что страна не игнорирует такие моменты своей истории.

16-й президент США Авраам Линкольн в 1863 году издал прокламацию об освобождении рабов. Юг страны выступил против инициативы. Два года понадобилось федеральным властям, чтобы сломить это сопротивления. И 19 июня 1865 года прокламация об освобождении рабов была оглашена в последнем штате –Техасе.

Напоминать о событиях тех лет скоро будут американцам 20-долларовые банкноты. На них Минфин США решил разместить портрет темнокожей Гарриет Табмен, которая боролась за освобождение рабов. На купюре портрет женщины-активистки должен заменить изображение седьмого президента Соединенных Штатов Эндрю Джексона.