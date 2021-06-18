"Москва и мир": вакцинация от COVID-19 в столице и прививки в Японии

За минувшие сутки на прививку от коронавируса в Москве записались почти 42 тысячи человек. Это в четыре раза больше, чем обычно, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. Она отметила, что москвичи предпочитают не откладывать процедуру и делают запись на ближайшие дни.
В связи с увеличившимся спросом столичные власти решили расширить пропускную возможность павильонов "Здоровая Москва". Эти медпункты, расположенные в столичных парках, теперь буду заниматься исключительно вакцинацией. Традиционную диспансеризацию в них временно проводить не будут. А процедуру вакцинации пройти можно в порядке живой очереди.
Ограничений по графику работы павильонов не будет. Медицинский персонал будет работать, пока прививку не получат все желающие в течение дня.
Вакцинация, как подчеркивают специалисты, поможет остановить пандемию. В Москве рекорд по заболевшим – за последние сутки выявили 9 056 новых случаев коронавируса. Госпитализированы были почти 2 тысячи человек, 78 человек умерли.
Въезд в Ялту полностью закрыт из-за наводнения и вышедшей из берегов реки Водопадной. Об этом объявила мэр Янина Павленко. Также в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Передвигаться по некоторым улицам можно только вплавь.
Жителей просят не покидать свои дома и запастись водой, потому что власти собираются отключить водоснабжение. А тех, чье жилье затопило, – это особенно коснулось центра Ялты – эвакуируют, в том числе с помощью военной техники.
В городе развернули три пункта обогрева, где работают волонтеры. Под угрозой подтопления оказалась территория "Крымэнерго", из-за чего Ялта рискует остаться без электричества.
Циклон обрушился на Крым в ночь на четверг. Двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова. Сильно пострадала Керчь. Там подтопило около 350 домов, эвакуировать из зоны бедствия пришлось почти 1,5 тысячи человек.
В Японии начали прививать от коронавируса тех, кто будет работать на Олимпиаде. Через процедурный кабинет будут проходить около 2,5 тысячи человек в день. Это сотрудники, работающие в деревне спортсменов и в местах проведения соревнований, волонтеры, представители средств массовой информации и медицинские работники.
Для вакцинации используют препарат Pfizer. Его японской стороне предоставил Международный олимпийский комитет. Японских атлетов тоже массово прививают с начала июня. Однако, несмотря на все эти усилия, МОК собирается сократить численность иностранных делегаций, которые прибудут в Токио на Олимпийские и Паралимпийские игры.
Изначально планировалось, что в Японию, помимо спортсменов, прибудут более 140 тысячи человек. Сейчас это число решено сократить в 3,5 раза. Церемония открытия Олимпийских игр назначена на 23 июля. Продлятся соревнования до 8 августа. Оргкомитет пока не решил, смогут ли болельщики присутствовать на трибунах. Ожидается, что вердикт вынесут в конце месяца.
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