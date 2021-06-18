"Москва и мир": погода в столице и вакцинация в Японии

Москва готовится к жаре. Гидрометцентр предупреждает, что в ближайшие дни воздух в столице прогреется до аномальных плюс 33 градусов. Нетрадиционно теплыми также обещают быть ночи. В целом, значения средней суточной температуры в выходные превысят климатическую норму на 4–5 градусов.

Малооблачную и сухую погоду в регион принесет антициклон. Медики просят горожан позаботиться о защите кожи и глаз и стараться не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня. При этом волноваться не стоит. Повторения ситуации 2010 года, когда из-за торфяных пожаров в Подмосковье город окутал смог, не произойдет.

В этот раз антициклон продержится семь суток – это его обычное время жизни, тогда как 11 лет назад рекордная жара держалась почти два месяца. Уже через неделю в регион придут освежающие грозовые дожди, при этом сильного похолодания они не принесут. Лето будет радовать, уверяют синоптики.

В Японии начали прививать от коронавируса тех, кто будет работать на Олимпиаде. Через процедурный кабинет будут проходить около двух с половиной тысяч человек в день. Это сотрудники, работающие в деревне спортсменов и в местах проведения соревнований, волонтеры, представители средств массовой информации и медицинские работники.

Для вакцинации используют препарат Pfizer. Его японской стороне предоставил Международный олимпийский комитет. Японских атлетов тоже массово прививают с начала июня. Однако несмотря на все эти усилия, МОК собирается сократить численность иностранных делегаций, которые прибудут в Токио на Олимпийские и Паралимпийские игры.

Изначально, еще до переноса Игр, планировалось, что в Японию помимо спортсменов прибудут более 140 тысячи человек. Сейчас это число решено сократить в 3,5 раза. Церемония открытия Олимпийских игр назначена на 23 июля. Продлятся соревнования до 8 августа. Оргкомитет пока так и не решил смогут ли болельщики присутствовать на трибунах. Ожидается, что вердикт вынесут в конце месяца.

В Москве с 21 июня отменяется режим нерабочих дней, заявил Сергей Собянин. Тем не менее ограничения продлены до 29 числа. Есть и новые меры. Так, с 19 июня начнется эксперимент с бесковидными ресторанами. Для входа туда будет необходим QR-код, подтверждающий вакцинацию. В каких именно заведениях начнет работать правило, пока не сообщается.

Кроме того, в столице закрываются танцполы, фан-зоны для болельщиков и детские игровые комнаты в торговых центрах. А количество посетителей на массовых мероприятиях ограничили тысячей человек. Также в Москве собираются прививать мигрантов препаратом "Спутник Лайт". Это запланировано на начало июля. А павильоны "Здоровая Москва" теперь будут работать только для вакцинации. Меры ввели из-за резкого ухудшения ситуации с ковидом в городе. За последние сутки подтвердились 9 056 новых случая заражения. Это рекорд за все время пандемии.