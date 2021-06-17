"Москва и мир": продление акции "Время ранних" и пожар в Иллинойсе

"Время ранних" в московском метро продолжается. Акция, действующая на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, продлена до конца года.

Изначально планировалось, что проект, стартовавший в ноябре прошлого года и дающий возможность пассажирам платить за проезд со скидкой 50%, завершится второго июля. Временная мера должна была снизить нагрузку в час пик и дать возможность пассажирам лучше соблюдать социальную дистанцию в метро.

Именно поэтому "Время ранних" ввели на самых загруженных ветках подземки. Акция доказала свою эффективность. Только в первый день ее проведения почти 80 тысяч пассажиров проехали в метро по скидке. Это значит они зашли в подземку не в часы пик, а с момента с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15.

Чтобы еще больше разгрузить востребованный у горожан участок метро, в частности, станцию "Выхино", в мае была снижена цена и на железнодорожные поездки до станций Сортировочная, Электрозаводская и Казанский вокзал. Акция действует до 2 июля.

Чрезвычайная ситуация регионального масштаба. Такой режим из-за сильных ливней ввели в Крыму. За ночь в Керчи и соседних районах выпало почти две месячные нормы осадков. Из берегов вышла река Мелек-Чесме, часть города обесточена, также есть проблемы с водоснабжением.

В некоторых населенных пунктах рядом с Керчью затоплены дома, пострадала одна из больниц. Спасатели эвакуируют людей, их размещают в гостиницах и базах отдыха и обеспечивают питанием. Специалистам предстоит оценить ущерб.

На ликвидацию последствий непогоды выделят деньги из резервного фонда. А ливни пока не прекращаются.

По словам, научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанд, осадки, которые привели к подтоплениям в Крыму, – исключительно природное явление, а не следствие изменения климата. А специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал погодную ситуацию на полуострове "библейским потопом" и добавил, что шторм закончится в четверг, но локальные дожди продолжатся на выходных.

Третий день в американском Иллинойсе продолжается пожар на химическом заводе. Власти штата объявили, что огонь удалось локализовать, но пока не ликвидировать. Всех людей, живущих в радиусе одной мили от предприятия, а это около тысячи человек, эвакуировали, остальных просят надевать маску при выходе на улицу.

На заводе производили смазочные материалы, чистящие средства и жидкости для обработки металлов. После того, как начался пожар, в здании прогремело несколько взрывов, которые практически полностью разрушили предприятие. Что стало причиной возгорания, пока не известно. Зато точно понятно, почему горят леса на юго-востоке страны.

В Монтане и Вайоминге ужасная жара и сильный ветер, которые осложняют тушение. Температура воздуха бьет рекорды в Калифорнии, Аризоне, Неваде и Нью-Мексико. Местами воздух прогревается до рекордных +47 градусов. И все это происходит в начале сезона дождей, когда традиционно эту территорию накрывают муссоны.