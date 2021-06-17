"Москва и мир": ремонт на Комсомольской площади и пожар в Иллинойсе

На Комсомольской площади начали реорганизацию движения. Сейчас там не работают парковки, расположенные перед Ярославским, Казанским и Ленинградским вокзалами. После всех работ изменится не только схема проезда, но и появятся зоны короткой остановки. Автомобилисты смогут задерживаться там на 5 минут, чтобы высадить или посадить пассажиров. Пока же движение на площади затруднено. Водителям рекомендуют планировать маршруты заранее и искать пути объезда.

А с 24 июня на Ленинградском вокзале изменится маршрут проезда на парковку, расположенную рядом с зоной посадки пассажиров, которые едут поездами дальнего следования, в том числе "Сапсанами".

Вслед за столицей в Санкт-Петербурге вступили в силу дополнительные ограничения из-за коронавируса. В городе приостановили работу фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах. Ресторанам и кафе запретили работать с 02:00 до 06:00. Исключение – доставка и обслуживание на вынос. Кинотеатры сократили максимально допустимую заполняемость залов – с 75 до 50%. В фан-зонах Евро-2020 запрещена работа общепита и продажа продуктов, кроме напитков.

Меры ввели и другие регионы. В частности, это коснулось Республик Бурятия и Марий-Эл, Ханты-Мансийского автономного округа, Мурманской, Московской, Волгоградской и Калининградской областей, а также Хабаровского края. В одновременно с этим четвертый российский регион объявил об обязательной вакцинации – Сахалинская область. Там прививаться необходимо некоторым группам работающих жителей. Это сотрудники сферы торговли и услуг, образования, здравоохранения, соцзащиты, и соцобслуживания, транспорта, энергетики. 16 июня обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Москве, Подмосковье и Кузбассе.

Третий день в американском Иллинойсе продолжается пожар на химическом заводе. Власти штата объявили, что огонь удалось локализовать, но пока не ликвидировать. Всех людей, живущих в радиусе одной мили от предприятия, а это около тысячи человек, эвакуировали, остальных просят надевать маску при выходе на улицу.

На заводе производили смазочные материалы, чистящие средства и жидкости для обработки металлов. После того, как начался пожар, в здании прогремело несколько взрывов, которые практически полностью разрушили предприятие. Что стало причиной возгорания, пока не известно. Зато точно понятно, почему горят леса на юго- востоке страны.

В Монтане и Вайоминге ужасная жара и сильный ветер, которые осложняют тушение. Температура воздуха бьет рекорды в Калифорнии, Аризоне, Неваде и Нью-Мексико. Местами воздух прогревается до рекордных +47 градусов. И все это происходит в начале сезона дождей, когда традиционно эту территорию накрывают муссоны.