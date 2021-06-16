"Москва и мир": поезда "Москва-2020" и нашествие пауков в Австралии

С начала года транспортный парк столичного метро пополнился еще 20 поездами "Москва-2020". Всего их теперь в подземке 65. Составы перевозят пассажиров Кольцевой и Калужско-Рижской линий. Ежедневно новыми поездами могут пользоваться почти два миллиона пассажиров обеих линий.

В ближайшие годы в подземке запустят еще около 850 современных вагонов, парк обновится почти на 80 процентов и станет самым молодым в Европе.

К поездам нового поколения относят несколько типов подвижного состава, в их числе "Русич", "Ока" и "Москва".

"Москва-2020" – это последняя разработка. Вагоны этих составов оснащены более широкими дверями и переходами. Здесь установлены автоматические системы обеззараживания воздуха. Уровень шума по сравнению с более ранними моделями ниже на 15 процентов. Для пассажиров доступны так же USB-зарядки, которые располагаются между сиденьями.

Австралийский штат переживает нашествие пауков. Тысячи особей покрыли толстым слоем паутины деревья, кустарники, хозяйственные постройки и даже дорожные знаки. Ученые обнадеживают местных жителей. Пауки просто спасаются от паводка, который обрушился на регион. Земля стала слишком сырой, поэтому членистоногие стремятся на возвышенности. Как только вода уйдет, непрошенные гости вернутся в привычную среду обитания.

Ученые заверяют, что представители этого вида не ядовиты и кусаются крайне редко. Совсем недавно, в начале весны, похожее пережили и жители Нового Южного Уэльса. Там пауков стать мигрантами также вынудили дожди. Тогда осадки закончились довольно быстро, а вот штат Виктория сейчас ждет новая порция дождей. Поэтому, как шутят местные жители наличие толстых, сытых птиц в ближайшее время им гарантированно.

Москва и область объявили об обязательной вакцинации. Главный санитарный врач столицы Елена Андреева подписала постановление, в котором охарактеризовала ситуацию с COVID-19 в городе как неблагополучную. Поэтому она обязала провести вакцинацию 60 процентов работающих москвичей. Это коснется сотрудников сфер общепита, торговли, услуг, транспорта, ЖКХ и энергетики, а также МФЦ, театров, музеев, библиотек и клиентских структур банков.

Сергей Собянин написал в своем блоге, что ситуация с коронавирусом в Москве развивается драматически, в больницах находятся уже 12 тысяч человек. По заболеваемости столица на уровне прошлогодних пиков.

Также мэр подписал указ, который определяет порядок обязательной вакцинации. Так, первым компонентом нужно привиться до 15 июля, а вторым – до 15 августа.

Подмосковье тоже объявило вакцинацию для отдельных категорий граждан. Она теперь обязательна для сотрудников салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов и такси. Также это касается работников в сферах бытовых услуг, общепита, общественного транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты.