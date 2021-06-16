"Москва и мир": поезда "Москва-2020" и прививочная кампания в Нью-Йорке

С начала года транспортный парк столичного метро пополнился еще 20 поездами "Москва-2020". Всего их теперь в подземке 65. Составы перевозят пассажиров Кольцевой и Калужско-Рижской линий. Ежедневно новыми поездами могут пользоваться почти два миллиона пассажиров обеих линий.
В ближайшие годы в подземке запустят еще около 850 современных вагонов, парк обновится почти на 80 процентов и станет самым молодым в Европе.
К поездам нового поколения относят несколько типов подвижного состава, в их числе "Русич", "Ока" и "Москва".
"Москва-2020" – это последняя разработка. Вагоны этих составов оснащены более широкими дверями и переходами. Здесь установлены автоматические системы обеззараживания воздуха. Уровень шума по сравнению с более ранними моделями ниже на 15 процентов. Для пассажиров доступны так же USB-зарядки, которые располагаются между сиденьями.
В Нью-Йорке отпраздновали успехи вакцинации. В городе от коронавируса привили уже 70 процентов жителей. По этому случаю власти устроили для них салют. Эксперты говорят, что теперь можно говорить о выработке коллективного иммунитета, а значит можно отменять пандемийные ограничения.
В мегаполисе сняты ограничения, связанные с заполняемостью помещений. Социальная дистанция и дезинфекции поверхностей стали необязательными. При этом за магазинами и ресторанами сохраняется право требовать от посетителей соблюдать масочный режим.
Совместные усилия по борьбе с коронавирусом недавно обсуждались и на саммите Большой семерки. Лидеры мировых держав – стран ЕС и США – договорились создать рабочую группу. Ее задача – ускорить мировую прививочную кампанию. Группа будет работать над всеми вопросами, связанными с производством противокоронавирусных препаратов и их распределением. Главная цель – вакцинировать две трети населения земного шара.
Ученые спрогнозировали пик заражения коронавирусом в России. Расчет сделали математики из Санкт-Петербургского государственного университета. Согласно ему, к концу июня суточный прирост заболевших может достичь 20–25 тысяч человек. Это и будет максимум.
По мнению специалистов, после пика заболеваемость пойдет на спад, и к середине июля суточный прирост может составить 20 тысяч заразившихся. Пока же в стране 13 397 новых пациентов с ковидом.
Главный врач коронавирусной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о сокращении инкубационного периода вируса. Он пояснил, что раньше симптомы болезни проявлялись на 7–9 день, а сейчас – 4–5.
Также Денис Проценко призвал ввести обязательную вакцинацию. Он считает, что общая расслабленность и фееричное отношение к маскам стали причинами роста заболеваемости в Москве, и поэтому прививки сейчас просто необходимы.
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