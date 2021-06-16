"Москва и мир": поезда "Москва-2020" и саммит в Женеве

С начала года транспортный парк столичного метро пополнился еще 20 поездами "Москва-2020". Всего их теперь в подземке 65. Составы перевозят пассажиров Кольцевой и Калужско-Рижской линий. Ежедневно новыми поездами могут пользоваться почти два миллиона пассажиров обеих линий.

В ближайшие годы в подземке запустят еще около 850 современных вагонов, парк обновится почти на 80 процентов и станет самым молодым в Европе.

К поездам нового поколения относят несколько типов подвижного состава, в их числе "Русич", "Ока" и "Москва".

"Москва-2020" – это последняя разработка. Вагоны этих составов оснащены более широкими дверями и переходами. Здесь установлены автоматические системы обеззараживания воздуха. Уровень шума по сравнению с более ранними моделями ниже на 15 процентов. Для пассажиров доступны так же USB-зарядки, которые располагаются между сиденьями.

Владимир Путин и Джо Байден встретились на совместном саммите. Переговоры лидеров России и США приняла Швейцария. Для этого подготовили историческую виллу Ла Гранж в Женеве. Ее закрыли для посетителей и обнесли специальными заграждениями. Также было усилено наблюдение за воздушным пространством над городом.

В программу саммита включили три раунда переговоров: в узком и расширенном составах. Это президентский тет-а-тет в присутствии российского министра иностранных дел Сергея Лавров и госсекретаря США Энтони Блинкена и круглый стол уже с другими членами делегаций.

Что касается тем встречи, то это проблемные моменты в отношениях России и США, которых сейчас хватает, а также "болевые точки" в международной политике, информационная безопасность, борьба с киберпреступностью, контроль над вооружениями, соблюдение прав человека, региональные конфликты в Украине, Сирии, Нагорном Карабахе и коронавирус. Чтобы написать и рассказать о переговорах высшего уровня, на саммит аккредитовались более тысячи журналистов.

Москва и область объявили об обязательной вакцинации. Главный санитарный врач столицы Елена Андреева подписала постановление, в котором охарактеризовала ситуацию с COVID-19 в городе как неблагополучную. Поэтому она обязала провести вакцинацию 60 процентов работающих москвичей. Это коснется сотрудников сфер общепита, торговли, услуг, транспорта, ЖКХ и энергетики, а также МФЦ, театров, музеев, библиотек и клиентских структур банков.

Сергей Собянин написал в своем блоге, что ситуация с коронавирусом в Москве развивается драматически, в больницах находятся уже 12 тысяч человек. По заболеваемости столица на уровне прошлогодних пиков.

Также мэр подписал указ, который определяет порядок обязательной вакцинации. Так, первым компонентом нужно привиться до 15 июля, а вторым – до 15 августа.

Подмосковье тоже объявило вакцинацию для отдельных категорий граждан. Она теперь обязательна для сотрудников салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов и такси. Также это касается работников в сферах бытовых услуг, общепита, общественного транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты.