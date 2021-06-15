"Москва и мир": нерабочие дни в столице и подготовка к саммиту в Женеве

Режим работы некоторых московских соцучреждений, в том числе центров госуслуг и ЗАГСов, изменился. Так, до 19 июня большинство услуг в офисах "Мои Документы" можно получить только по предварительной записи на портале mos.ru. Горожан просят приходить строго в назначенное время.

Москвичи, которые сделали прививку, могут пользоваться всеми услугами центров без записи. Им нужно показать администратору сертификат о вакцинации или QR-код сертификата. Также в столице меняется очный формат работы вузов – они переходят на удаленный или смешанный режимы. Студенты будут сдавать сессию и выпускные экзамены дистанционно.

Тем не менее последние ЕГЭ в московских школах пройдут в очной форме. Все нововведения связаны с нерабочими днями, которые с 15 по 19 июня объявил Сергей Собянин. Такое решение мэр принял из-за осложнившейся ситуации с вирусом. Цифры растут, за последние сутки в городе заболели 6 805 человек.

В Женеве все готово для проведения саммита Россия – США. Лидеры двух стран встретятся 16 июня. Ожидается, что мероприятие продлится не более 5 часов. За это время Владимир Путин и Джо Байден обсудят самые проблемные вопросы в отношениях стран.

В Кремле уточнили, что в списке тем: перспективы развития российско-американского диалога, стратегическая стабильность, информационная безопасность и борьба с киберпреступностью. Политики поговорят также о ситуации на Украине и в Белоруссии, обсудят контроль над вооружениями и тему соблюдения прав человека.

Швейцария, которая изначально заявила о готовности стать площадкой для встречи в верхах, усилила меры безопасности. Так, например, были ограничены передвижения в воздушном пространстве страны. Кроме того, на помощь местным силовикам в Женеву направили тысячи военных. Парк исторической виллы Ла Гранж, которая станет местом встречи президентов, уже несколько дней обнесен заграждениями. Их оснастили радарами и средствами ПВО. В близлежащих районах курсируют бронированные автомобили.

Меры, направленные на борьбу с коронавирусом, вводят в регионах. Так, в Подмосковье минимум до 15 июля запретили проведение массовых мероприятий. Также там ужесточен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, средства защиты обязательны во всех общественных местах. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Изменения коснулись и Санкт-Петербурга. В городе временно приостановили проведение развлекательных мероприятий, а также работу детских комнат в ресторанах и кафе. Заведениям также запрещено обслуживать посетителей с 02:00 до 06:00. Кроме того, с 17 июня будет уменьшена заполняемость залов кинотеатров: с 75 процентов до 50.

Новые ограничения есть в Бурятии, там власти приняли решение до 1 июля закрыть общественные зоны, в том числе развлекательные площадки в торговых центрах, а также бассейны, парки и фуд-корты. А в Хабаровском крае планируют перевести на удаленку беременных женщин и работников старше 65 лет.