"Москва и мир": нерабочие дни в столице и ограничительные меры в Великобритании

Режим работы некоторых московских соцучреждений, в том числе центров госуслуг и ЗАГСов, изменился. Так, до 19 июня большинство услуг в офисах "Мои Документы" можно получить только по предварительной записи на портале mos.ru. Горожан просят приходить строго в назначенное время.

Москвичи, которые сделали прививку, могут пользоваться всеми услугами центров без записи. Им нужно показать администратору сертификат о вакцинации или QR-код сертификата. Также в столице меняется очный формат работы вузов – они переходят на удаленный или смешанный режимы. Студенты будут сдавать сессию и выпускные экзамены дистанционно.

Тем не менее последние ЕГЭ в московских школах пройдут в очной форме. Все нововведения связаны с нерабочими днями, которые с 15 по 19 июня объявил Сергей Собянин. Такое решение мэр принял из-за осложнившейся ситуации с вирусом. Цифры растут, за последние сутки в городе заболели 6 805 человек.

Митингами и манифестациями ответили британцы на решение правительства перенести сроки снятия ограничительных мер. Граждане готовились жить по прежним правилам с 21 июня. И уже успели окрестить эту дату Днем свободы. Однако теперь это случится, в лучшем случае, 19 июля.

Борис Джонсон заявил, что перед принятием решения правительство проконсультировалось с учеными и врачами. Те категоричны – "индийский" штамм коронавируса, названный "дельта", не оставляет стране выбора. Число заражений за неделю выросло на 64 процента. Стремительно увеличивается число госпитализаций.

К страшным цифрам статистики прибавилась и еще одна. Почти треть британцев, умерших от варианта "дельта", получили две дозы вакцины. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на данные агентства Общественного здравоохранения Англии. Пока ученые не могут объяснить этот феномен. Ранее эксперты утверждали, что вакцинация эффективна против "индийской" мутации на 33% после первой дозы и на более 80 % после второй.

Директор газовой автозаправки в Новосибирске, где 14 июня произошли взрыв и пожар, задержан в качестве подозреваемого. Предполагается, что именно он не смог обеспечить соблюдения правил безопасности. Следователи будут добиваться его ареста. Об этом сообщил заместитель прокурора Новосибирской области. Он также рассказал, что сейчас прокуратура вместе с Ростехнадзором проверяет все АГЗС Новосибирска, всего их 31. Некоторые нарушения уже обнаружены.

Газовая автозаправка на Гусинобродском шоссе вспыхнула, когда в стационарную емкость сливали топливо. Прогремели несколько взрывов. Ударную волну и жар ощутили жители ближайших домов. А дым и пламя были видны за километры. Пожарные спасли от огня соседнюю автозаправку – оттуда эвакуировали десятки газовых баллонов.

В результате ЧП пострадали минимум 35 человек. Многие до сих пор находятся в больницах, но их жизням ничего не угрожает. Уголовное дело возбудили по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".