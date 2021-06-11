"Москва и мир": погода в столице и чемпионат Европы по футболу

Москва переживает обычное лето с температурами, близкими к старым климатическим нормам. Об этом сообщил Роман Вильфанд. По мнению научного руководителя Гидрометцентра, у жителей столицы нет поводов обижаться на природу, так как они просто забыли, что такое стандартный московский июнь.

Даже дожди, которые накрыли регион, нельзя считать рекордными. Осадки синоптики назвали точечными. По области выпало около 30 миллиметров. Однако лить пока не перестанет. Дожди будут идти в течение четырех дней, при этом в ближайшие два выпадет треть месячной нормы.

Ослабевать стихия начнет в выходные. Вместе с этим вернется тепло. Окончательно погода наладится в Москве во второй половине июня. Будет жарко и солнечно. Как ожидается, воздух прогреется до +30 градусов, что немного выше климатической нормы.

Впервые с февраля в России выявили 12,5 тысячи случаев коронавируса за сутки. Заболевшие есть почти во всех регионах страны. Больше всего их в Москве. В столице второй день подряд выявляют более 5 тысяч новых пациентов с ковидом.

По словам столичных специалистов, в последнее время медики периодически фиксируют, что прежние методы борьбы с коронавирусом оказываются неуспешными. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что вирус, вероятно, меняется – за 1,5 года он мог мутировать. И поэтому уже выработанные методы лечения не помогают.

Несмотря на сложную ситуацию в Москве, власти не собираются вводить локдаун. Тем не менее, в городе ужесточили контроль за ношением масок и перчаток, также идут проверки кафе и ресторанов. Так, уже в шести заведениях на Патриарших прудах нашли нарушения требований Роспотребнадзора. В частности, там не соблюдается социальная дистанция при рассадке посетителей. За это предусмотрены штрафы или временное закрытие.

В итальянской столице стартует чемпионат Европы по футболу. Он должен был пройти год назад. Но из-за пандемии его перенесли. Об этом напоминает название соревнования – Евро–2020. В УЕФА посчитали, что оставить изначальную дату будет очень символично.

Откроется футбольный праздник на римском "Стадио Олимпико". Кто сильнее, выяснят сборные Турции и Италии. Арена вместимостью более 70 тысяч зрителей будет заполнена на четверть. Обладателей билетов определил жребий. Им надо будет предоставить сертификат о вакцинации или справку, подтверждающую перенесенный коронавирус. Подойдет также отрицательный тест.

Беспрецедентные меры безопасности принимаются во всех 11 городах, в которых пройдут игры. В России это Санкт- Петербург. Здесь проведут групповые матчи сборные России, Польши, Словакии, Бельгии, Финляндии и Швеции.

в пятницу аэропорт Пулково встречал футбольных фанатов из этих стран. Первая игра состоится 12 июня – нашим футболистам предстоит встреча с бельгийцами. На поле выйдут все члены российской сборной, за исключением Андрея Мостового, его тест на коронавирус дал положительный результат.