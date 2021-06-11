"Москва и мир": погода в столице и открытие туристического сезона

Москва переживает обычное лето с температурами, близкими к старым климатическим нормам. Об этом сообщил Роман Вильфанд. По мнению научного руководителя Гидрометцентра, у жителей столицы нет поводов обижаться на природу, так как они просто забыли, что такое стандартный московский июнь.

Даже дожди, которые накрыли регион, нельзя считать рекордными. Осадки синоптики назвали точечными. По области выпало около 30 миллиметров. Однако лить пока не перестанет. Дожди будут идти в течение четырех дней, при этом в ближайшие два выпадет треть месячной нормы.

Ослабевать стихия начнет в выходные. Вместе с этим вернется тепло. Окончательно погода наладится в Москве во второй половине июня. Будет жарко и солнечно. Как ожидается, воздух прогреется до +30 градусов, что немного выше климатической нормы.

Впервые с февраля в России выявили 12,5 тысячи случаев коронавируса за сутки. Заболевшие есть почти во всех регионах страны. Больше всего их в Москве. В столице второй день подряд выявляют более 5 тысяч новых пациентов с ковидом.

По словам столичных специалистов, в последнее время медики периодически фиксируют, что прежние методы борьбы с коронавирусом оказываются неуспешными. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что вирус, вероятно, меняется – за 1,5 года он мог мутировать. И поэтому уже выработанные методы лечения не помогают.

Несмотря на сложную ситуацию в Москве, власти не собираются вводить локдаун. Тем не менее, в городе ужесточили контроль за ношением масок и перчаток, также идут проверки кафе и ресторанов. Так, уже в шести заведениях на Патриарших прудах нашли нарушения требований Роспотребнадзора. В частности, там не соблюдается социальная дистанция при рассадке посетителей. За это предусмотрены штрафы или временное закрытие.

Европа готовится к открытию туристического сезона. Свободно передвигаться по странам ЕС смогут жители союза, прошедшие полную вакцинацию как минимум за 14 дней до поездки. Программу будут реализовывать поэтапно. Запустят ее в ближайшие дни, а в полном объеме система "зеленых пропусков" заработает с июля, то есть с начала сезона отпусков.

С пессимизмом оценивает это Всемирная организация здравоохранения. Специалисты ВОЗ не исключают, что открытие границ спровоцирует повторную волну COVID-19. И накрыть Европу она может уже осенью.

Дело в том, что уровень вакцинации в Союзе не высок. Меньше трети европейцев получили по крайней мере одну дозу вакцины, и лишь 17% завершили процедуру. Для достижения цели, то есть выработки коллективного иммунитета, эта цифра должна быть не менее 80%.

Усложняет ситуацию и гуляющий в регионе "индийский" штамм коронавируса. Мутация, получившая название "Дельта", отличается повышенной заразностью. В Великобритании в 91% случаев фигурирует именно этот штамм.