"Москва и мир": погода в столице и саммит G7

Москва переживает обычное лето с температурами, близкими к старым климатическим нормам. Об этом сообщил Роман Вильфанд. По мнению научного руководителя Гидрометцентра, у жителей столицы нет поводов обижаться на природу, так как они просто забыли, что такое стандартный московский июнь.

Даже дожди, которые накрыли регион, нельзя считать рекордными. Осадки синоптики назвали точечными. По области выпало около 30 миллиметров. Однако лить пока не перестанет. Дожди будут идти в течение четырех дней, при этом в ближайшие два выпадет треть месячной нормы.

Ослабевать стихия начнет в выходные. Вместе с этим вернется тепло. Окончательно погода наладится в Москве во второй половине июня. Будет жарко и солнечно. Как ожидается, воздух прогреется до +30 градусов, что немного выше климатической нормы.

Страны Большой семерки намерены обеспечить нуждающиеся регионы миллиардом доз вакцины от коронавируса. Половину партии закупит автор идеи – США, сообщил Джо Байден. Вслед за американским коллегой о готовности участвовать в гуманитарной акции заявил Борис Джонсон. Лидеры двух стран лично встретились в Корнуолле до начала саммита G7. Главной темой стала пандемия коронавируса. Этот вопрос будет одним из основным и на самом саммите, который начинается 11 июня.

К приезду лидеров стран Большой семерки в Корнуолл, на одном из местных пляжей появились их портреты и надпись "Поделитесь вакцинами, откажитесь от патентов". Так активисты пытаются убедить политиков повлиять на фармакологические компании, чтобы те поделились своими разработками со всеми, кто в них нуждается, ведь ковид продолжает наступление. Его жертвами в мире уже стали почти четыре миллиона человек. Только в США погибли 600 тысяч. В память о них пробили колокола Вашингтонского кафедрального собора. 600 ударов – по одному за каждую тысячу умерших американцев.

Электросамокаты возвращаются в Санкт-Петербург, но будут ездить по новым правилам. Комитет по транспорту подписал соглашение с каршеринговыми компаниями о новых правилах аренды. Так, решено, что самокаты запрещены на Дворцовой и Сенатской площадях, а также на Малой Морской улице.

Кроме того, на центральных улицах владельцы самокатов должны будут передвигаться со скоростью не более 15 километров в час, а на остальных – не быстрее 20. Арендой не могут пользоваться несовершеннолетние и люди в состоянии алкогольного опьянения. Также появилось правило, что один самокат предназначен только для одного человека, а не для двоих и тем более троих.

Кроме того, отдельные требования вводятся на время проведения Евро-2020. До середины июля движение электросамокатов ограничат по 95 улицам: возле стадиона, фан-зон и остановок шаттлов для болельщиков. Это касается в том числе Невского проспекта, Адмиралтейской, Английской, Дворцовой набережных. На остальных улицах в центре города скорость ограничили до 10 километров в час.