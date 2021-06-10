"Москва и мир": вакцинация пожилых москвичей и рост заболеваемости в России

Почти 660 тысяч жителей столицы старше 60 лет сделали прививку от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Депздрава Москвы. Там подчеркнули, что пожилые люди больше других подвержены заражению, а сама болезнь у них часто сопровождается осложнениями. Врачи рекомендуют не откладывать вакцинацию, а как можно скорее ее пройти.

Также в столице продолжается программа поощрения "Миллион призов" для москвичей старшего возраста, сделавших прививку. После вакцинации они получают подарочную карту на одну тысячу баллов или электронный сертификат с таким же номиналом. Бонусы можно использовать для покупки товаров или оплаты услуг в магазинах, аптеках, ресторанах и кафе партнеров акции.

В России зафиксировали максимальное число новых случаев коронавируса с февраля. По данным оперативного штаба, за сутки выявили 11 тысяч 699 заразившихся. Лидер антирейтинга по городам и регионам – Москва. В столице плюс более 5 тысяч новых пациентов с COVID-19.

Рост заболеваемости в стране может быть связан с тем, что летом люди становятся мобильнее и активнее общаются. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, россиянам не стоит пренебрегать вакцинацией, ведь те, кто сделали прививку, даже если и заражаются, все равно переносят ковид в легкой форме.

Тем временем, Госдума одобрила законопроект о внесении прививки от коронавируса в Национальный календарь вакцинации. Документ принят в первом чтении. А с 1 июля в России начнется углубленная диспансеризация для тех, кто перенес коронавирус. Об этом рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Он добавила, что для этого будут задействованы более 3 тысяч медучреждений в разных регионах страны.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в Женеве на вилле Ла Гранж. Это старинное имение на берегу озера Леман, построенное в 17 веке. Оно сменило несколько хозяев, пока один из них не завещал роскошное здание городу. Теперь особняк является памятником истории Швейцарии. 16 июня там ждут президентов России и США. Вокруг парка уже возводятся заграждения, оснащенные радарами и средствами ПВО.

Уже известно, что Владимир Путин прилетит в Женеву непосредственно в день саммита. Его американский коллега уже в Европе, совершает первое турне на посту главы США. Как ожидается, в ходе встречи с Владимиром Путиным они обсудят перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Ожидается, что политики затронут и другие актуальные вопросы, например, взаимодействие в борьбе с коронавирусом.