"Москва и мир": вакцинация москвичей старше 60 лет и встреча Путина и Байдена

Почти 660 тысяч жителей столицы старше 60 лет сделали прививку от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Депздрава Москвы. Там подчеркнули, что пожилые люди больше других подвержены заражению, а сама болезнь у них часто сопровождается осложнениями.

Врачи рекомендуют не откладывать вакцинацию, а как можно скорее ее пройти. Особенно это актуально для пенсионеров с хроническими заболеваниями. В Роспотребнадзоре ранее отмечали, что пожилые хорошо переносят прививку. Тем не менее перед процедурой все равно необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Также в столице продолжается программа поощрения "Миллион призов" для москвичей старшего возраста, сделавших прививку. После вакцинации они получают подарочную карту на одну тысячу баллов или электронный сертификат с таким же номиналом. Бонусы можно использовать для покупки товаров или оплаты услуг в магазинах, аптеках, ресторанах и кафе партнеров акции. В программе уже приняли участие более 155 тысяч человек.

Россия возобновила авиасообщение еще с восемью странами. Теперь авиакомпании могут открыть прямые регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию и на Маврикий. Также возможны чартерные перелеты в Албанию. Такое решение в конце мая принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Почти на всех направлениях действует квота на полеты между Москвой и столицей другой страны – не чаще чем два рейса в неделю. Один рейс в неделю будет выделен для маршрутов Москва – Люксембург, Москва – Бейрут и Москва – Тирана. Однако пока ни одна российская авиакомпания не заявила о планах открыть регулярные прямые рейсы во вновь доступные страны.

А вот на Кипр и в Тунис регулярного сообщения пока нет. Об этом в очередной раз россиян предупредили Росавиация и Ростуризм. Для этих направлений сейчас доступны только вывозные рейсы, которые не предназначены для полетов в отпуск.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в Женеве на вилле Ла Гранж. Это старинное имение на берегу озера Леман, построенное в XVII веке. Оно сменило несколько хозяев, пока один из них не завещал роскошное здание городу. Теперь особняк является памятником истории Швейцарии.

Под охраной государства и примыкающий к нему парк. Он самый большой в регионе – 21 гектар. Раз в год по записи в особняке и парковой зоне проводятся экскурсии для всех желающих. В ближайшее время они точно не планируются.

16 июня там ждут президентов России и США. Вокруг парка уже возводятся заграждения, оснащенные радарами и средствами ПВО. В районе курсируют бронированные автомобили. Среди других мер безопасности – запрет на полеты всех летательных аппаратов над городом во время проведения встречи.

Уже известно, Владимир Путин прилетит в Женеву непосредственно в день саммита. Его американский коллега уже в Европе, совершает первое турне на посту главы США. Как ожидается, в ходе встречи с Владимиром Путиным они обсудят перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Ожидается, что политики затронут и другие актуальные вопросы, например, взаимодействие в борьбе с коронавирусом.