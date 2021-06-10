"Москва и мир": коронавирус в столице и выход из карантина на Кипре

За последние сутки в столице подтвердились 5 245 новых случаев заражения коронавирусом. Таких цифр в городе не было с февраля. Ситуацию в Москве Сергей Собянин назвал сложной и заявил об открытии дополнительных больниц для пациентов с ковидом.

По словам врачей, москвичи сами спровоцировали всплеск заболеваемости – стали игнорировать маски и перчатки. В столице уже усилили контроль за тем, как горожане и туристы носят средства защиты. Нарушителей ждут штрафы – до 5 тысяч рублей.

Москвичей также просят ванцинироваться – это один из лучших путей для получения коллективного иммунитета. А представителей ресторанного бизнеса и общепита, а также всех, кто работе в сфере услуг, предупреждают о том, что нужно строго придерживаться санитарных норм.

Кипр выходит из карантина. В стране отменили комендантский час, который действовал семь месяцев. Кроме того, перестала действовать квота на количество сотрудников, которые могут одновременно находиться в офисах. Открываются для посетителей ночные клубы. Они были недоступны 15 месяцев. Попасть в них могут обладатели Safe Pass – пропуска, доказывающего, что человек не болен коронавирусом.

Предъявить специальный документ для посещения, например, ресторанов теперь необходимо и в Германии. С 10 июня в стране ввели цифровые сертификаты вакцинации. Доступны электронная версия и бумажный аналог. Повсеместно в Европе система зеленых паспортов должна заработать в июле, когда в большинстве стран начнется сезон отпусков. Но уже сейчас сертификаты выдают в Болгарии, Чехии, Дании, Греции, Хорватии, Польше и Испании.

Документ, одобренный Еврокомиссией, призван облегчить свободное передвижение по странам ЕС. Однако для привитых препаратами, не признанными европейским регулятором это недоступно. За таких туристов вступился Мадрид. Премьер Испании считает, что граждане стран, где прививают в частности "Спутником V", должны получить возможность для въезда в Евросоюз.

Россия возобновила авиасообщение еще с восемью странами. Теперь авиакомпании могут открыть прямые регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию и на Маврикий. Также возможно чартерные перелеты в Албанию. Такое решение в конце мая принял Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Почти на всех направлениях действует квота на полеты между Москвой и столицей другой страны – не чаще, чем два рейса в неделю. Один рейс в неделю будет выделен для маршрутов Москва – Люксембург, Москва – Бейрут и Москва – Тирана. Однако пока ни одна российская авиакомпания не заявила о планах открыть регулярные прямые рейсы во вновь доступные страны.

А вот на Кипр и в Тунис регулярного сообщения пока нет. Об этом в очередной раз россиян предупредили Росавиация и Ростуризм. Для этих направлений сейчас доступны только вывозные рейсы, которые не предназначены для полетов в отпуск.