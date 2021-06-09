"Москва и мир": ситуация с коронавирусом в столице и саммит G7

09 июня, 21:40
В Москве не будут вводить локдаун из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр прокомментировал ситуацию с ковидом во время встречи с рестораторами. Он попросил всех, кто занимается сферой общепита и торговым сервисом, строго придерживаться санитарных норм.
За последние сутки в столице зафиксировали 4 124 новых случая заражения коронавирусом. Таких цифр в Москве не было с января. На фоне этой статики в Главконтроле заявили, что в городе будут тщательнее следить за тем, как москвичи и туристы соблюдают масочно-перчаточный режим в общественных местах.
На британском полуострове Корнуолл готовятся к открытию саммита G7. Он стартует в ближайшую пятницу. Полиция усиливает меры безопасности, было даже решено эвакуировать из региона бездомных. Оживление царит в местных отелях и кафе, они ожидают наплыва посетителей.
К началу мероприятия на одном из пляжей графства появился новый памятник. Он посвящен лидерам стран Большой семерки. Издалека монумент похож на знаменитый мемориал на горе Рашмор в США, на котором изображены лица четырех президентов. В отличие от коллег, представители Джи Севен сделаны из металлолома и электронных отходов. Таком образом, местный скульптор решил обратить внимание политиков на ущерб, который наносит природе утилизация электроустройств.
В обнародованной повестке саммита значатся две основные темы: пандемия коронавируса и климатические изменения. С призывом помочь развивающимся странам в борьбе с глобальным потеплением выступит Борис Джонсон. А вот японский премьер, как ожидается, постарается заручится поддержкой коллег в вопросе проведения летней Олимпиады. Для этого он расскажет о мерах эпидемиологической безопасности, которые Токио готов предпринять во время проведения игр.
Сервисы каршеринга приостановили работу в Санкт-Петербурге. Известные операторы убрали с карты все самокаты, взять в аренду этот транспорт в городе пока нельзя. Представители одной из компании пояснили, что такая мера необходима до стабилизации ситуации – сейчас не все пользователи ездят безопасно.
В этом сезоне в северной столице работают восемь сервисов аренды самокатов, а их парк превысил 12 тысяч единиц. Из-за популярности этого средства передвижения, выросло число аварий. Так, на прошлой неделе Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел из-за наездов на пешеходов, в том числе на детей.
Накануне власти Санкт-Петербурга ограничили скорость самокатов до 10 километров в час на центральных улицах города, в том числе на Невском проспекте. Тем временем Минтранс предлагает ввести предел не только по скорости но и по весу, ведомство хочет запретить использование на тротуарах электросамокатов тяжелее 35 килограммов.
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