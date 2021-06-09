"Москва и мир": ситуация с коронавирусом в столице и саммит G7 на полуострове Корнуолл

В Москве не будут вводить локдаун из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр прокомментировал ситуацию с ковидом во время встречи с рестораторами. Он попросил всех, кто занимается сферой общепита и торговым сервисом, строго придерживаться санитарных норм.

За последние сутки в столице зафиксировали 4 124 новых случая заражения коронавирусом. Таких цифр в Москве не было с января. На фоне этой статики в Главконтроле заявили, что в городе будут тщательнее следить за тем, как москвичи и туристы соблюдают масочно-перчаточный режим в общественных местах.

На британском полуострове Корнуолл готовятся к открытию саммита G7. Он стартует в ближайшую пятницу. Полиция усиливает меры безопасности, было даже решено эвакуировать из региона бездомных. Оживление царит в местных отелях и кафе, они ожидают наплыва посетителей.

К началу мероприятия на одном из пляжей графства появился новый памятник. Он посвящен лидерам стран Большой семерки. Издалека монумент похож на знаменитый мемориал на горе Рашмор в США, на котором изображены лица четырех президентов. В отличие от коллег, представители Джи Севен сделаны из металлолома и электронных отходов. Таком образом, местный скульптор решил обратить внимание политиков на ущерб, который наносит природе утилизация электроустройств.

В обнародованной повестке саммита значатся две основные темы: пандемия коронавируса и климатические изменения. С призывом помочь развивающимся странам в борьбе с глобальным потеплением выступит Борис Джонсон. А вот японский премьер, как ожидается, постарается заручится поддержкой коллег в вопросе проведения летней Олимпиады. Для этого он расскажет о мерах эпидемиологической безопасности, которые Токио готов предпринять во время проведения игр.

Причиной пожара в больнице имени Семашко в Рязани стало возгорание аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он рассказал, что возгорание произошло в одной из палат реанимации. Медработники сначала попытались самостоятельно потушить огонь. В результате две медсестры получили ожоги. Всего во время ЧП в больнице пострадали девять человек. И по последним данным, есть трое погибших. Их семьи получат по миллиону рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Подобное уже происходило в Санкт-Петербурге – 12 мая прошлого года в больнице Святого Георгия из-за короткого замыкания загорелся аппарат ИВЛ. Тогда погибли пятеро пациентов. Еще один пожар в медучреждении, во время которого, к счастью, никто не пострадал, произошел в Благовещенске в этом году. 2 апреля там загорелась крыша кардиоцентра. Этот случай, возможно, и не получил бы большую огласку, если бы не операция на открытом сердце, которую врачам нельзя было прервать. В итоге все закончилось благополучно.