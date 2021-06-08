"Москва и мир": клуб "Мой социальный центр" и слизь в Мраморном море

Более 20 клубных пространств для москвичей старшего возраста появятся в столице к концу года. Это новый формат для города. В досуговых центрах пенсионеры могут найти не только общение, но и занятия по душе: творческие и ремесленные курсы, кулинарную студию, спортзал, зимний сад и другие.

Организовать работу там помогают социальные работники. С профессиональным праздником их поздравил Сергей Собянин. Мэр посетил клуб "Мой социальный центр" в Ломоносовском районе. Сейчас клубы для москвичей старшего возраста работают в 12 районах столицы.

Турция начинает операцию по спасению Мраморного моря. Слизь, покрывшая поверхность воды, стала настоящей угрозой для морских обитателей. Густая серо-зеленая масса с неприятным запахом – продукт цветения фитопланктона.

Причиной его бесконтрольного разрастания, по мнению ученых, стали изменение климата и загрязнение акватории. Сточные воды, насыщенные органикой и теплая зима способствовали быстрому росту микроводорослей.

В слизи плодятся бактерии, потенциально патогенные для человека и морских обитателей. Когда ее становится много, она забивает жабры рыб и раковины моллюсков, это приводит к их гибели. Слизь распространилась практически по всей акватории Мраморного моря на десятки километров. Самая большая концентрация – у южного побережья. Причем смертоносная масса добралась и до дна, что уже погубило колонии кораллов.

Впервые слизь образовалась у берегов Турции в 2007 году. Фиксировали явление и в Эгейском море недалеко от Греции. Но нынешняя вспышка считается крупнейшей в истории. Сколько времени понадобиться турецким экологам, чтобы справиться с проблемой, никто из экспертов прогнозировать не берется.

Уровень воды в реке Ия, затопившей Тулун в 2019 году, поднялся выше критической отметки. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, подтоплена дорога, ведущая к дачам. Садоводов заранее оповестили, и всех, кто хотел уехать, вывезли. Уже подготовлены два пункта временного размещения на 100 человек каждый. Также идут работы по укреплению старой дамбы. Там ведется подсыпка слабых мест.

Ситуацию в регионе продолжают осложнять ливни с грозами, которые пока не прекращаются. Непогода накрыла и Краснодарский край. В Сочи из-за штормов запрещают купание. Причем опасно не только находиться в море, но и гулять рядом. Так, в Дагомысе высокая волна столкнула ребенка с волнореза и опрокинула в воду. Кадры с пляжа выложили в интернет очевидцы. Они же рассказали, что трагедии не случилось – мальчику повезло, что рядом были взрослые, которые быстро вытащили его на сушу.