"Москва и мир": цифровая база таксистов и снятие ограничений для туристов в Черногории

Почти 20 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в павильонах "Здоровая Москва". Они получили первый компонент препарата. Таким образом, вакцинируется каждый четвертый посетитель павильонов. Прививку также можно сделать в 100 пунктах, которые открыты на базе городских поликлиник и в частных медучреждениях. Кроме того, в крупных торговых центрах, фудмоллах и в офисах "Мои документы" работают специальные выездные бригады. А в павильонах "Здоровая Москва" москвичи могут бесплатно пройти расширенную программу обследования своего здоровья. В нее входит более 10 различных исследований.

В Москве и Подмосковье скоро появится цифровая база таксистов. Новая система заработает с 1 августа. В пресс-службе столичного Дептранса рассказали, что всем водителям нужно будет там зарегестрироваться и получить уникальный цифровой ID. В профиле будут отображаться данные о наличии действующих прав, разрешении на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов. Такое нововведение должно сделать поездки в такси более комфортными и безопасными.

Черногория стала еще доступнее для россиян. Балканская страна сняла все ограничения для въезда наших туристов. Им больше не придется предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Эта мера будет также действовать для путешественников из Евросоюза, Сербии, Хорватии, Белоруссии, Израиля и некоторых других стран. Кроме того, туристы могут бесплатно сдать ПЦР-тесты на ковид в Черногории, если они им нужны для возвращения домой.