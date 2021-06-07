"Москва и мир": ограничение скорости электросамокатов и круизный лайнер в Венеции

Максимальная скорость электросамокатов в столице должна быть не больше 25 километров в час. Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Он отметил, что законодательно установить ограничения нужно ради безопасности и тех, кто катается, и пешеходов. Тем более, что последнее время растет количество аварий с двухколесным транспортом, в которых, в частности получают травмы дети.

По словам Максима Ликсутова, электросамокаты, которые используются на проезжей части, нужно регулировать силами инспекторов ГИБДД, а в пешеходных зонах такой транспорт должен двигаться со скоростью потока людей.

Кроме того, заммэра сообщил, что электросамокаты из проката будут ограничены по скорости движения автоматически. Такая договоренность уже есть со столичными сервисами. Так, например, если самокат заезжает в Парк Горького, то там нельзя будет разогнаться более чем на 15 километров в час. Таких зон с ограничениями в городе уже больше 50 и их количество будет расти.

Венеция против круизных лайнеров. У исторического центра города впервые за 17 месяцев пришвартовалось многоэтажное судно. Корабль забрал пассажиров перед отправлением в Бари. Событие стало символическим, так как это первый с начала пандемии лайнер, заглянувший в Венецию.

Однако местные жители оказались этому не рады. Венецианцы вышли на митинги и протесты. Они считают себя обманутыми. Ранее итальянские власти запретили огромным судам швартоваться у площади Святого Марка. Планировалось, что их будут перенаправлять в промышленный порт. Парламент одобрил соответствующий указ в прошлом месяце.

Однако на деле оказалась, что все не так просто. Во-первых, для 16-палубной махины привычный причал оказался единственным доступным. В других местах инфраструктуру просто не успели подготовить. Во-вторых, лайнер – это туристы, а туристы – это деньги, которых бюджет из-за коронавируса потерял немало.

Не все венецианцы выступили против захода кораблей в город. Аплодисментами встретили судно активисты движения "Да большим кораблям". В нем состоят тысячи людей, работающих в круизной индустрии, которые все это время сидели без работы.

Закрыть лазейку туроператорам. Сейчас такая задача стоит у Ростуризма и Росавиации, пишет "Коммерсант". Ведомства якобы уже отправили уведомления компаниям, продающим своим клиентам грузопассажирские рейсы в страны, с которыми до сих пор не возобновлено регулярное авиасообщение. Такие полеты могут быть аннулированы. И в этом случае, предупреждают Ростуризм и Росавиация, именно туроператоры будут нести ответственность за ненадлежащее оказание услуг.

Также сообщается, что купить билеты на грузопассажирские рейсы агентства больше не смогут. Эксперты говорят, что больнее всего это ударит по компаниям, уже продавшим туры на Кипр.

Кроме того, нерегулярными грузопассажирскими рейсами тургруппы оправляют в Тунис. Вообще такие полеты предназначены только для перевозки определенных категорий пассажиров, в частности: иностранцев и возвращающихся на родину россиян, а также граждан, вылетавших из страны для лечения или по работе.