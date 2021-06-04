"Москва и мир": иностранцы смогут сделать прививку "Спутником V" в России

Иностранцы смогут сделать прививку "Спутником V" в России. Услуга будет платной. С такого заявления начал свое выступление на Международном экономическом форуме Владимир Путин. Вопрос проведения платной вакцинации в нашей стране президент поручил проработать до конца месяца. Он также попросил глав регионов отработать прививочную кампанию среди мигрантов.

Коснулся Владимир Путин и темы льготной ипотеки. Ее продлят еще на год. Ставка составит 7% годовых вместо нынешних 6,5%.

Президент анонсировал еще одно изменение, касающееся семейной льготной ипотеки. Кредит теперь смогут получать родители, имеющие одного ребенка, если он родился после 1 января 2018 года. Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти лимит по этой программе составит 12 миллионов, для остальных регионов – 6.

Выступая на форуме Владимир Путин также объявил, что была завершена укладка труб по первой нитке "Северного потока – 2". И наша сторона готова к заполнению магистрали газом.