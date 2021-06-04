"Москва и мир": вакцинация в вузах и ущерб от штурма Капитолия

В московских вузах будут делать прививки от коронавируса. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, многие студенты хотят вакцинироваться, но не успевают. Для их удобства временные пункты развернут в шаговой доступности от аудиторий.

Анастасия Ракова также пояснила, что из 100 учебных заведений, которым направили предложение, пока откликнулся 21 вуз. С большинством из них еще обсуждают организацию процесса, а часть вузов уже согласилась и вскоре присоединится к прививочной кампании. Среди них Школа-студия МХАТ, РУДН, МГИМО, университет нефти и газа имени Губкина, медицинский университет имени Пирогова. При этом в Государственном университете управления вакцинация уже началась.

Также прививочная кампания продолжается в государственных поликлиниках и в частных медучреждениях столицы. Кроме того, выездные бригады работают в крупных торговых центрах, фуд-моллах, офисах "Мои документы" и павильонах "Здоровая Москва" в парках и зонах отдыха.

В полтора миллиона долларов оценили эксперты ущерб от штурма Капитолия. Беспорядки произошли 6 января. В этот день конгрессмены должны были утвердить результаты голосования выборщиков. Чтобы помешать им, сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Протестующие повредили имеющие историческую ценность предметы искусства и мебель. Было разбито золотое зеркало XIX века, а также окна и двери.

Сторона намерена взыскать эту сумму с подсудимых, всего по делу проходят примерно 450 человек. По 500 долларов хотят получить с тех, кого признают виновным в совершении менее тяжких правонарушений, и по 2 тысячи долларов – с тех, кто проходит по более серьезной статье.

Помимо денежных штрафов, подсудимых ждут реальные сроки. Более 200 человек обвиняются в препятствовании работе Конгресса. За это обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.

Специалисты Европейского агентства лекарственных средств не высказали критических замечаний по "Спутнику V". Во время экспертизы у них не нашлось претензий ни к качеству проведенных испытаний, ни к производственной части. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, срок регистрации российской вакцины в Европе зависит как раз от агентства.

В Минздраве же считают, что российский препарат может получить одобрение ВОЗ и Европы уже в течение ближайших месяцев. Сейчас "Спутник V" используют в 66 государствах. Кроме того, с производителями вакцины в 14 странах Россия заключила соглашения о партнерстве.

Тем временем в РФ идЕт процесс расслепления. Это значит, что участникам пострегистрационного клинического исследования "Спутника V" в Москве сообщают, что именно они получили – вакцину или плацебо. К июлю планируют расслепить 99% добровольцев. Оставшийся процент участников узнает информацию о себе в августе.