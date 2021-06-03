"Москва и мир": обыски в Петербурге и прививочная кампания в столице

В Москве более полутора миллионов человек сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По его словам, в городе работает около 200 прививочных пунктов. Ранее в Кремле сообщили, что для смягчения пандемийных ограничений, необходимо вакцинировать 60 % населения страны.

В Санкт-Петербурге начались обыски в офисах крупных сервисов аренды электросамокатов. Оперативные мероприятия проходят по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Причиной стали несколько аварий и возбужденные после них уголовные дела.

Китайские фермеры, которые ежегодно страдают от нашествия саранчи, неожиданно столкнулись с новой напастью – нашествием слонов. Целое стадо из 15 особей сбежало из заповедника на юго-западе Китая еще в апреле. За это время они прошли около 500 километров. Слоновий туризм стал для местных фермеров настоящим кошмаром. По дороге животные съели целые поля кукурузы.