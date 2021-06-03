"Москва и мир": круизные рейсы Северного речного вокзала и нашествие слонов в Китае

Около полутора тысяч круизных рейсов и более 60 тысяч пассажиров. Северный речной вокзал продолжает сезон навигации, который стартовал в конце апреля. Большинство горожан пользуются прогулочными маршрутами. В выходные дни каждый час с Северного речного вокзала отправляются по пять таких теплоходов. Всего оборудовано 17 причалов, 11 их них предназначены для швартовки круизного флота, а остальные – для стоянки прогулочных судов.

Комиссия Всемирной организации здравоохранения завершит изучение данных о "Спутнике V" к 4 июня. Сейчас представители ВОЗ находятся в России. Директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге рассказал, что позднее будет подготовлен отчет с рекомендациями. По его словам, уже есть основания предполагать то, что российская вакцина будет одобрена Европой. Сейчас "Спутник V" активно используется для прививочной кампании в нашей стране. Так, в Москве вакцинировались более полутора миллионов человек.

Китайские фермеры, которые ежегодно страдают от нашествия саранчи, неожиданно столкнулись с новой напастью – нашествием слонов. Целое стадо из 15 особей сбежало из заповедника на юго-западе Китая еще в апреле. За это время они прошли около 500 километров. Слоновий туризм стал для местных фермеров настоящим кошмаром. По дороге животные съели целые поля кукурузы. На их совести около 56 гектаров посевов. Убытки уже составили 7 миллионов юаней.