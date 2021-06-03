"Москва и мир": ЕГЭ по русскому языку и повара для Букингемского дворца

В Москве более 1,5 миллионов человек сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По его словам, в городе работает около 200 прививочных пунктов. Ранее в Кремле сообщили, что для смягчения пандемийных ограничений необходимо вакцинировать 60% населения страны.

В России проходит самый массовый ЕГЭ по русскому языку. Экзамен сдают почти 700 тысяч человек. Поэтому его решили разделить на два дня, чтобы рассадить школьников с учетом требований Роспотребнадзора. Строго соблюдаются и остальные санитарные нормы. Учителям и ученикам измеряют температуру, также во всех пунктах проведения ЕГЭ, а их около 6 тысяч, дают маски и санитайзеры.

Букингемский дворец ищет поваров. На официальном сайте королевской семьи открылись три вакансии. Кроме шефа монаршей кухне нужны еще два помощника. Квартирный вопрос для них снимается автоматически, так как жить они будут во дворце. Помимо этого, работникам предоставят ряд льгот – 33 дня отпуска, 15 % взносов на накопление пенсии и питание. В описании вакансии отмечается, что поварам обеспечат максимальную поддержку в профессиональном росте. Что касается обязанность, то им необходимо готовить разнообразное меню для широкого круга мероприятий.