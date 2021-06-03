"Москва и мир": ЕГЭ по русскому языку и повара для Букингемского дворца

21:45
В Москве более 1,5 миллионов человек сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По его словам, в городе работает около 200 прививочных пунктов. Ранее в Кремле сообщили, что для смягчения пандемийных ограничений необходимо вакцинировать 60% населения страны.
В России проходит самый массовый ЕГЭ по русскому языку. Экзамен сдают почти 700 тысяч человек. Поэтому его решили разделить на два дня, чтобы рассадить школьников с учетом требований Роспотребнадзора. Строго соблюдаются и остальные санитарные нормы. Учителям и ученикам измеряют температуру, также во всех пунктах проведения ЕГЭ, а их около 6 тысяч, дают маски и санитайзеры.
Букингемский дворец ищет поваров. На официальном сайте королевской семьи открылись три вакансии. Кроме шефа монаршей кухне нужны еще два помощника. Квартирный вопрос для них снимается автоматически, так как жить они будут во дворце. Помимо этого, работникам предоставят ряд льгот – 33 дня отпуска, 15 % взносов на накопление пенсии и питание. В описании вакансии отмечается, что поварам обеспечат максимальную поддержку в профессиональном росте. Что касается обязанность, то им необходимо готовить разнообразное меню для широкого круга мероприятий.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: