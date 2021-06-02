"Москва и мир": новые пандемии и экологическая катастрофа на Шри-Ланке

02 июня, 21:45
В будущем неизбежны новые пандемии, а уровень угроз здоровью людей продолжает расти. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что за последние 10 лет в мире случилось более 10 чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, включая две крупнейшие вспышки лихорадки Эбола, коронавирус и другие.
Вчера Китай заявил о возникновении нового штамма птичьего гриппа, патогенного для человека. Тем не менее главный санитарный врач подчеркнула, что российский уровень подготовки к "эпидемическим шокам" оказался одним из самых высоких в мире. И теперь эти достижения России нельзя потерять.
По словам Анны Поповой, комплекс мероприятий и мер, которые принимали в РФ для борьбы с вирусом, позволил избежать взрывного роста заболеваемости ковидом. Кроме того, в отличие от многих стран, после апреля прошлого года удалось не вводить локдаун и не останавливать экономику.
Залитые нефтепродуктами пляжи, а вместо отдыхающих – люди в костюмах химзащиты. Шри-Ланка переживает одну из самых страшных экологических катастроф в истории. Вторую неделю спасатели не могут взять ситуацию под контроль.
20 мая у берегов страны загорелось грузовое судно. Пожар случился, когда корабль ждал разрешения войти в порт. По предварительной версии, все началось из-за утечки азотной кислоты. Экипаж не смог самостоятельно предотвратить распространение пламени. Сейчас на Шри-Ланке сезон муссонных ветров, а на судне находился легковоспламеняющийся груз – всего 25 тонн химикатов. После первого взрыва с судна эвакуировали 25 членов экипажа.
Пожар до конца не могут потушить до сих пор. В спасательной операции задействованы тысячи солдат и офицеров военно-морских сил. Они пытаются удалить толстый слой пластикового загрязнения и химических отходов, которыми покрыт берег. Масштаб произошедшего пока оценить до конце невозможно.
В Санкт-Петербурге открылся Международный экономический форум. Его проводят после двухгодичного перерыва и называют первым столь масштабным деловым событием, проходящим во время пандемии.
Эпидемиологическая ситуация не могла не отразиться на работе форума – во всех помещениях конгресс-центра строго соблюдаются санитарные меры. Предельное количество участников в этом году составит пять тысяч, что не превышает безопасной вместимости площадки. Также делегации сдали ПЦР-тест, прежде чем получить аккредитацию.
Обсуждать ключевые экономические вопросы на форуме будут до 5 июня. Одна из главных тем – поддержка и реализация инвестиционных проектов. Кроме того, участники поговорят о развитии Арктики, энергетике будущего и технологии 5G, о сохранении окружающей среды. По деловой программе в общей сложности запланированы более 100 дискуссий.
Центральным событием форума станет очное участие Владимира Путина в пленарном заседании. Выступление президента будет посвящено социально-экономическому развитию страны.
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