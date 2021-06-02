"Москва и мир": новостройка по программе реновации и коронавирус в Израиле

02 июня, 20:00
250 семей, живущих в бывшем рабочем поселке Новобратцевский, готовятся к переезду в новый дом в Митине. Он построен в рамках программы реновации. Новостройку осмотрел Сергей Собянин. Мэр отметил, что квартиры имеют улучшенную планировку и застекленные лоджии. В доме предусмотрен подземный паркинг.
В программу реновации включены 14 домов в поселке Новобратцевский. В новые квартиры планируют переселить почти две с половиной тысячи человек. Ранее столичные власти заявили, что список стартовых площадок по программе реновации расширен на 13 адресов. Они расположены в 12 районах столицы.
Израиль снимает ограничения, но пока остается в масках. Коронавирус на этом фронте начал тотальное отступление. В минувшие выходные COVID-19 в стране заболели лишь 16 человек. Процедуру вакцинации уже прошли более 70 процентов израильтян. На следующей неделе там начнут прививать детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Местные власти решили, что пора отменять карантинные меры. Первыми упразднили так называемые зеленые паспорта. Их наличие было обязательным при посещении общественных мест. Сотрудники на входе сканировали QR-код и проверяли, есть ли их владельцы в базе привитых. Отменены все ограничения для общественного транспорта, магазинов, ресторанов и других заведений. Теперь можно проводить массовые мероприятия в помещениях.
Вернулись к нормальной работе большинство предприятий и школ. О пандемии в Израиле будут пока напоминать маски и ограничения на международные поездки. Местным жителям нельзя посещать ряд стран, а въезжающие в Израиль из этого запрещенного списка должны уйти на карантин, даже если они сделали прививку от COVID-19 или переболели.
Почти 7 часов за пределами МКС. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров 2 июня впервые в 2021 году и вообще в своей карьере вышли в открытый космос. Им предстояло выполнить более 30 операций. В прямом эфире за работой Новицкого и Дуброва на высоте 400 километров над Землей наблюдали не только специалисты ЦУПа, но и все желающие – трансляция шла на сайте "Роскосмоса" и в соцсетях.
Главной задачей российских космонавтов была подготовка оборудования к расстыковке старого модуля "Пирс" с МКС. Раньше именно через него выходили со станции, сейчас же – пользуются другим.
Уже этим летом на место "Пирса" поставят лабораторный модуль "Наука". Он будет более удобным и одним из самых больших. Также Новицкий и Дубров заменили панель регулятора на модуле "Заря". Такую работу уже проводили два раза – в 2004 и 2013 годах. Герметичный контейнер со старым оборудованием космонавты выбросили в открытый космос.
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