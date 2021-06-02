"Москва и мир": медобследования в столице и экологическая катастрофа на Шри-Ланке

Почти 70 тысяч человек прошли обследование в павильонах "Здоровая Москва" за 3 недели. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, более 26 тысяч человек были направлены на дополнительные анализы и процедуры. Павильоны "Здоровая Москва" работают в московских парках, скверах и в других местах отдыха ежедневно с 8 утра до 8 вечера без перерывов и выходных. Там проводят бесплатные медицинские обследования для мужчин и женщин в возрасте от 18 лет.

В Санкт-Петербурге открылся Международный экономический форум. Его проводят после двухгодичного перерыва и называют первым масштабным деловым событием, проходящим во время пандемии. Во всех помещениях конгресс-центра строго соблюдаются санитарные меры. Предельное количество участников в этом году составляет пять тысяч, что не превышает безопасной вместимости площадки. Также делегации сдали ПЦР-тест перед тем, как получить аккредитацию.

Шри-Ланка переживает одну из самых страшных экологических катастроф в истории. Вторую неделю спасатели не могут взять ситуацию под контроль. 20 мая у берегов страны загорелось грузовое судно. Пожар случился, когда корабль ждал разрешения войти в порт. По предварительной версии, все началось из-за утечки азотной кислоты. Экипаж не смог самостоятельно предотвратить распространение пламени. Сейчас на Шри-Ланке сезон муссонных ветров, а на судне находился легковоспламеняющийся груз – 25 тонн химикатов, помимо топлива в баках. После первого взрыва с судна эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар до конца не могут потушить до сих пор.