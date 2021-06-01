"Москва и мир": тематический поезд и мутация коронавируса в Японии

В московском метро запустили тематический поезд "Безопасность детства". Акция приурочена к Международному дню защиты детей. Яркий состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии метро в течение полугода.

На поезде изображены известные персонажи из мультфильмов. Кроме того, на вагонах разместили написанные в доступной форме правила о том, как ребенку следует вести себя дома и на улице.

Что касается самой подземки, то там, как и во всем столичном транспорте, особенно следят за детской безопасностью. Система распознавания лиц в метро, по словам Максима Ликсутова, уже позволила найти 26 детей, которые отстали от взрослых либо сбились с маршрута.

Новая мутация коронавируса появилась в Японии. Ее обнаружили у 50-летнего мужчины. Житель города Кобе последнее время не путешествовал, поэтому медики предположили, что мутация произошла непосредственно в организме мужчины. Генетический анализ показал, что в основе новой инфекции – штамм из Великобритании. Он несет риск появления тяжелых симптомов и характеризуется большой скоростью распространения. В настоящий момент наиболее опасными штаммами коронавируса эксперты признали варианты, выявленные в Англии, ЮАР, Бразилии и Индии.

Теперь штаммы коронавируса будут именоваться по буквам греческого алфавита. Такое решение приняла Всемирная организация здравоохранения. Сейчас мутации коронавируса известны по географическим названиям – по стране, где они впервые были обнаружены или получил широкое распространение.

В ВОЗ посчитали, что такая система может вызвать безосновательные негативные ассоциации. По этой причине сам коронавирус перестали называть "китайским". "Британский" штамм теперь будет именоваться альфа, "южноафриканский" – бета, "бразильский" – гамма", а "индийский" вариант войдет в историю как дельта.

С 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Также запустят чартерное авиасообщение с Албанией. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Также РФ увеличивает число регулярных рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию. Кроме того, возобновляются полеты в Великобританию. С 2 июня самолеты по маршруту Москва – Лондон начнут летать по 3 раза в неделю.

Турция и Танзания по-прежнему остаются закрытыми, по крайней мере, до 21 июня. Российский Оперштаб оценивает эпидемиологическую обстановку в этих странах как сложную. Тем не менее власти Турции объявили об очередном этапе ослабления карантинных ограничений. Реджеп Эрдоган заявил, что темпы распространения вируса снижаются. Президент распорядился сократить комендантский час и снова разрешить свадебные церемонии как на открытых площадках, так и в помещениях.