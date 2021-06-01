"Москва и мир": 54 млн цветов в столице и вакцинация в Венесуэле

В этом году Москву украсят 54 миллиона цветов. Это будут розы, тюльпаны, гвоздики, всего 200 различных сортов растений. Об этом на своем сайте написал Сергей Собянин. Уже через несколько дней кашпо с цветами, которые сейчас выращивают в специальных теплицах, украсят улицы города. Мэр уточнил, что цветочные композиции появятся во всех районах столицы. Самые большие цветники организуют на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате и в парке Победы на Поклонной горе.

В России ужесточили правила для автомобилистов. Водителей будут штрафовать на 500 рублей за поврежденные или отсутствующие ремни безопасности. Такую же сумму придется заплатить за использование летней и зимней резины не по сезону.

С 3 числа молодые семьи, живущие в Москве, будут получать новое дополнительное пособие при рождении ребенка. Теперь выплата распространяется на семьи, где мужу и жене от 30 до 36 лет.

В Венесуэле стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В стране ее ждали, но долго откладывали из-за финансовых проблем. В Каракасе к специализированным пунктам выстроились длинные очереди. Сначала укол российским или китайским противоковидными препаратами сделают пожилым людям и медицинским работникам. В Венесуэлу прибыли уже пять партий "Спутника V". Поставки начались еще в феврале.

В Китае вакцинация идет полным ходом. В стране сделано свыше 660 миллионов прививок от коронавируса. Как результат – стабилизация эпидемиологической ситуации. За минувшие сутки в стране выявлено всего 38 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших – 91 тысяча человек. При этом география заболеваемости носит очаговый характер.