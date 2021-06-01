"Москва и мир": исторический розарий на ВДНХ и возобновление авиасообщения

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В этом году столицу украсят 54 миллиона цветов. Это будут розы, тюльпаны, гвоздики, всего 200 различных сортов растений. Об этом на своем сайте написал Сергей Собянин. Уже через несколько дней кашпо с цветами, которые сейчас выращивают в специальных теплицах, украсят улицы города. Мэр уточнил, что цветочные композиции появятся во всех районах столицы. Украсит город в этом году и еще один цветник – это исторический розарий на ВДНХ. Его восстановили рядом с моделью ракеты "Восток".
С 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Также запустят чартерное с Албанией. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусом. Также РФ увеличивает число регулярных рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию. Кроме того, возобновляются полеты в Великобританию. С завтрашнего дня самолеты по маршруту Москва – Лондон начнут летать по 3 раза в неделю. А Турция и Танзания остаются закрытыми до 21 июня.
Ряды вакцинированных от коронавируса пополнили Эммануэль Макрон и его супруга Брижит. Каким именно препаратом была сделана прививка, не уточняется. В декабре прошлого года президент Франции переболел коронавирусом и пообещал привиться, как только количество выработанных антител станет уменьшаться. Последовать его примеру он призвал и остальных французов. Сейчас в стране вакцинировались 26 миллионов человек.
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