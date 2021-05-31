"Москва и мир": новый вокзал в столице и население Китая

31 мая – первый рабочий день после открытия нового московского вокзала "Восточный". Туда перевели 24 пары поездов дальнего следования, которые раньше прибывали на Курский вокзал, в том числе, "Ласточки" и "Стрижи", следующие из столицы в Нижний Новгород и в Иваново, а также транзитные составы, направлявшиеся, например, из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Владикавказ, Новороссийск, Челябинск и другие города.

"Восточный" вокзал построили в составе крупного транспортно-пересадочного узла "Черкизово", который объединяет станцию метро "Черкизовская", платформу МЦК Локомотив и остановки наземного транспорта.

Для поездов дальнего следования используется третий путь МЦК, съезды на который специально подготовили и электрифицировали. Ожидается, что новый транспортный хаб значительно разгрузит центр столицы. За счет расположения "Восточного" пассажиры смогут экономить на поездках около 40 минут. В частности, благодаря пересадке на МЦК вокзал станет максимально удобным для транзитных пассажиров, которые едут в аэропорты.

Китайским семьям разрешили рожать троих детей. Такое решение приняло Политбюро центрального комитета коммунистической партии КНР. До этого политика страны гласила "Одна семья – два ребенка". Однако темпы прироста рождаемости сильно упали. Для страны с самым большим населением в мире, это означает снижение числа трудоспособных граждан. К тому же доля пожилых людей растет, а это грозит увеличением социальных расходов.

Контролировать деторождение в КНР власти начали в середине прошлого века. Тогда население Китая росло рекордными темпами. Сначала в стране активно распространяли средства контрацепции и пропагандировали поздние браки. Однако так как желаемого результата эти меры не приносили, власти начали проводить политику прямого ограничения рождаемости.

С 1979 года КНР жила под девизом "Одна семья – один ребенок". За нарушение родителям грозили крупные штрафы. Прирост населения начал замедляться. И несколько лет назад власти решили ослабить жесткие ограничения.

Сергей Болков, устроивший в стрельбу по прохожим в Екатеринбурге, арестован на два месяца. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство и посягательство на жизнь правоохранителя. ЧП произошло вечером 30 мая. Мужчина открыл огонь из охотничьего карабина со своего балкона. Квартиру пришлось штурмовать бойцам СОБРа.

Стрелка задержали. Им оказался бывший сотрудник полиции, 48-летний Сергей Болков. Известно, что его уволили из органов более 10 лет назад. Во время стрельбы пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок. Девятилетняя девочка находится в тяжелом состоянии, ее ввели в искусственную кому.

В понедельник, 31 мая, на заседании суда Болков частично признал свою вину. Он заявил, что не вел прицельный огонь и вообще не видел ребенка, и добавил, что хочет извиниться перед родственниками девочки. Кроме того, мужчина рассказал, что временно не работает по состоянию здоровья, разведен, у него есть сын. Болков также признал, что злоупотребляет алкоголем.