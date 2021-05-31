"Москва и мир": Дворец бракосочетания № 4 и коронавирус в Индии

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Один из самых популярных в Москве Дворец бракосочетания № 4 открыли после масштабной реконструкции. В здании на Бутырской улице провели капитальный ремонт: сделали перепланировку помещений, в том числе оборудовали второй зал для церемоний. Итоги работ оценил Сергей Собянин.
В четвертом Дворце бракосочетания также отреставрировали исторические элементы, среди них мраморная лестница и хрустальная люстра. А все залы оборудованы звуковой аппаратурой, поэтому при желании молодожены могут отказаться от традиционного марша Мендельсона и выбрать другое музыкальное сопровождение. Первые церемонии в обновленном дворце пройдут уже 1 июня.
В Индии за минувшие сутки отмечен самый низкий прирост заболевших коронавирусом за последние 50 дней. Болезнь выявлена у 152,5 тысячи человек. Еще совсем недавно ежедневно в Индии фиксировали по 300–400 тысяч заболевших.
Власти страны уже заявили, что вторая волна коронавируса идет на спад. В Индии делают ставку на вакцинацию. От коронавируса привилось почти 15 процентов населения.
Об успехах кампании по иммунизации заявили и в Италии. Каждый пятый житель страны уже полностью вакцинирован.Успехи прививочной кампании позволили снять все ограничения в трех итальянских областях. В так называемую "белую" зону перевели: Сардинию, Молизе и Фриули, Венецию и Джулию. В этих регионах обязательным остается только масочный режим, социальное дистанцирование и дезинфекция рук.
По прогнозам экспертов, к середине июня практически вся территория Италии окрасится в белый. Пока в стране постепенно смягчают ограничительные меры. С 1 июня заработают рестораны, пока выпить кофе можно только на верандах.
Сергей Болков, устроивший в стрельбу по прохожим в Екатеринбурге, арестован на два месяца. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство и посягательство на жизнь правоохранителя. ЧП произошло вечером 30 мая. Мужчина открыл огонь из охотничьего карабина со своего балкона. Квартиру пришлось штурмовать бойцам СОБРа.
Стрелка задержали. Им оказался бывший сотрудник полиции, 48-летний Сергей Болков. Известно, что его уволили из органов более 10 лет назад. Во время стрельбы пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок. Девятилетняя девочка находится в тяжелом состоянии, ее ввели в искусственную кому.
В понедельник, 31 мая, на заседании суда Болков частично признал свою вину. Он заявил, что не вел прицельный огонь и вообще не видел ребенка, и добавил, что хочет извиниться перед родственниками девочки. Кроме того, мужчина рассказал, что временно не работает по состоянию здоровья, разведен, у него есть сын. Болков также признал, что злоупотребляет алкоголем.
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