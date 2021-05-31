"Москва и мир": новый вокзал в столице и коронавирус за рубежом

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31 мая – первый рабочий день после открытия нового московского вокзала "Восточный". Туда перевели 24 пары поездов дальнего следования, которые раньше прибывали на Курский вокзал, в том числе, "Ласточки" и "Стрижи", следующие из столицы в Нижний Новгород и в Иваново, а также транзитные составы, направлявшиеся, например, из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Владикавказ, Новороссийск, Челябинск и другие города.
"Восточный" вокзал построили в составе крупного транспортно-пересадочного узла "Черкизово", который объединяет станцию метро "Черкизовская", платформу МЦК Локомотив и остановки наземного транспорта.
Для поездов дальнего следования используется третий путь МЦК, съезды на который специально подготовили и электрифицировали. Ожидается, что новый транспортный хаб значительно разгрузит центр столицы. За счет расположения "Восточного" пассажиры смогут экономить на поездках около 40 минут. В частности, благодаря пересадке на МЦК вокзал станет максимально удобным для транзитных пассажиров, которые едут в аэропорты.
В мире число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом приближается к 170,5 миллиона. Лидерами антирейтинга остаются США, Индия и Бразилия. Но есть страны, где эпидемиологическая ситуация начинает стабилизироваться.
В Чехии с 31 мая смягчают ограничения. После полугодового перерыва работу возобновили кафе и рестораны, правда, собираться за одним столом можно компанией не больше четырех человек. Также в стране снова заработают дискотеки и спортклубы. Однако для посещения нужна справки: об отсутствии коронавируса, о перенесенной болезни или сертификат вакцинации.
Противоположная ситуация в Малайзии. Там из-за вспышки коронавируса на две недели закрывают большинство торговых центров, местным жителям можно выходить из дома только в магазин за товарами первой необходимости. Комендантский час официально решили не вводить, однако власти рекомендуют не выходить на улицу после 20:00.
Новые ограничения на перемещение граждан вводит Израиль. В список стран, выезд в которые жителям еврейского государства запрещен, внесли Россию и Аргентину. Они попали в так называемый "красный список". В него также вошли Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.
В России начался основной период ЕГЭ. Он продлится до 24 июня. За это время сдать экзамены планируют более 720 тысяч человек. В этом году по решению Минпросвещения и Рособрнадзора к ЕГЭ допускаются только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. 31 мая в расписании – тесты по географии, литературе и химии. А самый массовый экзамен – по русскому языку – пройдет в два дня, 3 и 4 июня.
Резервный период ЕГЭ назначен на конец июня, также есть несколько дополнительных дней в июле. Досрочный этап экзаменов в этом году был отменен. Что же касается основного периода ЕГЭ, то по распоряжению вице-премьера Татьяна Голиковой, он должен проходить с соблюдением всех санитарных норм. Кроме того, во всех пунктах сдачи ЕГЭ усилены меры безопасности. Такие меры приняли после стрельбы в гимназии в Казани, произошедшей 11 мая.
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