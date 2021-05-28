"Москва и мир": вакцинация для переболевших и новый штамм коронавируса

Московские школьники завоевали половину дипломов на Всероссийской опимпиаде. На их счету 1 346 наград. Победителей лично поздравил Сергей Собянин. Мэр отметил, что вынужденный переход на дистанционный формат обучения из-за пандемии вызывал у него беспокойство. Но сомнения оказались напрасными.

Московские школьники завоевали дипломы по всем 24 предметам. Наиболее результативными оказались олимпиады по экономике, информатике , русскому языку, физике и биологии.

Людям, переболевшим коронавирусом, сделать прививку нужно через несколько месяцев после выздоровления. С такой рекомендацией выступил Роспотребнадзор. В ведомстве пояснили, что у людей после COVID-19 развивается естественный иммунитет к вирусу. Однако неясно, как долго он длится и насколько хорошо защищает человека.

Вакцины, по утверждению специалистов, работают в этом плане надежнее. После прививки заболеть можно, но это случается довольное редко. Причем болезнь у вакцинированных проходит легче и не имеет осложнений.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что к осени от коронавируса должны быть привиты 60% жителей страны. В России в прививочную кампанию первой вступила столица. Вакцинировались уже полтора миллиона москвичей. И эти усилия получили официальное признание. Столица заняла второе место в рейтинге эффективности работы городских властей в период пандемии.

"Олимпийский" штамм – появления такой вариации коронавируса не исключают японские медики. Они уверены, что массовое скопление людей, приехавших со всех концов мира в Токио, серьезно осложнит и без того непростую эпидемиологическую ситуацию в стране. Все разнообразные мутации вируса могут собраться в одном месте, и это приведёт к самым страшным последствиям.

На Олимпийские игры, которые должны стартовать 23 июля, в столицу Японии прибудут представители около 200 стран. При этом прививочная кампания в стране идет очень медленно – от COVID-19 пока вакцинировались чуть более 5 процентов японцев. После многочисленных обращений медиков власти страны объявили о продлении режима чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до 20 июня в девяти префектурах, включая Токио.