"Москва и мир": рейды в московском метро и бразильские угрозы против карантина

В столице в общественном транспорте продолжаются регулярные рейды. Обычно для проверок выбирают утреннее время, когда люди едут на работу. Больше всего нарушителей масочного режима было выявлено на станциях "Комсомольская" Кольцевой линии, "Чкаловская" и "Теплый Стан".

12 лет колонии строгого режима получил Игорь Ляховец – главный обвиняемый по делу Ивана Голунова. Экс-начальник отдела наркоконтроля УВД по западному округу столицы лишен звания подполковника, так же в течение пяти лет он не сможет занимать должности во властных структурах.

Его бывшие подчиненные – оперативники, которые провели незаконное задержание журналиста и подбросили ему наркотики, получили по восемь лет. На пять лет осужден полицейский, заключивший сделку со следствием и полностью признавший вину. Этих фигурантов дела суд также лишил званий. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима. С каждого из них взыщут по миллиону рублей в счет морального вреда.

Бразильский президент Жаир Болсонару пригрозил ввести войска в США, власти которых ужесточили карантин. При этом президент, пообещал, что армия будет действовать в соответствии с Конституцией. В подкрепление своих слов глава страны подал иск на губернаторов в Верховный суд и попросил дать их действиям правовую оценку.

В Соединенных Штатах – стране, которая занимает первое место по количеству заболевших, в борьбе в коронавирусом ставку делают на вакцинацию. В разных штатах американцев по своему стимулируют принять участие в кампании.

В Калифорнии, например, после прививки можно попытать счастье в денежной лотерее. Призовой фонд более 100 миллионов долларов. Участвовать в розыгрыше можно и после первого укола. А вот выиграть можно только после прохождения полного цикла вакцинации.