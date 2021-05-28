"Москва и мир": погода в столице и коронавирус в Бразилии

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Сильный дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду обещают до позднего вечера. В Подмосковье тоже прогнозируется сильный ливень. При этом в пятницу температура еще будет комфортной – до плюс 20 градусов, а уже в субботу начнет понижаться.

В субботу днем будет не выше плюс 18 градусов, а в воскресенье и понедельник – 14 градусов тепла. Все выходные в столице обещают дожди. С началом новой недели осадки прекратятся, а 1 июня в Москве потеплеет до привычных для этого времени плюс 20 градусов.

Метеозависимых людей предупреждают о заметных перепадах атмосферного давления в ближайшие дни. До субботы оно будет падать, в воскресенье же снова пойдет вверх и выйдет на максимум к первые дни июня. Кроме того, в центре погоды "Фобос" прогнозируют, что май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75 процентов. Уходящий месяц может стать восьмым по влажности с 1948 года.

Бразильский лидер Жаир Болсонару пригрозил ввести войска в Штаты, власти которых ужесточили карантин. При этом президент пообещал, что армия будет действовать в соответствии с Конституцией. В подкрепление своих слов глава страны подал иск на губернаторов в Верховный суд и попросил дать их действиям правовую оценку. Страна занимает второе место в мире по смертности от COVID-19 и третье по числу зараженных – их более 16 миллионов.

В Соединенных Штатах, в стране, которая занимает первое место по количеству заболевших, в борьбе в коронавирусом ставку делают на вакцинацию. В разных штатах американцев по своему стимулируют принять участие в кампании. В Калифорнии, например, после прививки можно попытать счастье в денежной лотерее. Призовой фонд составляет более 100 миллионов долларов. Участвовать в розыгрыше можно и после первого укола, а выиграть – только после прохождения полного цикла вакцинации.

Людям, переболевшим коронавирусом, сделать прививку нужно через несколько месяцев после выздоровления. С таком рекомендацией выступил Роспотребнадзор. В ведомстве пояснили, что у людей после COVID-19 развивается естественный иммунитет к вирусу. Однако неясно, как долго он длится и насколько хорошо защищает человека. Вакцины, по утверждению специалистов, работают в этом плане надежнее. После прививки заболеть можно, но это случается довольное редко. Причем болезнь у вакцинированных проходит легче и не имеет осложнений.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что к осени от коронавируса должны быть привиты 60% жителей страны. В России в прививочную кампанию первой вступила столица. Вакцинировались уже полтора миллиона москвичей. И эти усилия получили официальное признание. Столица заняла второе место в рейтинге эффективности работы городских властей в период пандемии. Эксперты отметили развитую систему здравоохранения, низкий уровень безработицы, устойчивость бюджета, а также поддержку бизнеса. В рейтинг вошли 19 крупнейших мегаполисов мира. Первое место занял Сингапур.