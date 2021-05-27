"Москва и мир": еще одна школа готовится к открытию в ТиНАО

Еще одна школа готовится к открытию в ТиНАО. Ее построили в поселении Сосенское, недалеко от станции метро "Прокшино". Уже в сентябре она примет 1600 детей, около 350 из них пойдут в детский сад при учебном заведении.

Для младшеклассников предусмотрен отдельный блок с универсальными классами. А в детском саду оборудованы помещения-трансформеры. Игровые смогут переоборудовать в спальни и наоборот.

Около 17 миллионов россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил Михаил Мурашко. Министр здравоохранения заявил, что к осени привитыми будут около 60 процентов жителей страны. Вакцинацию населения, по его словам, остается приоритетной задачей властей. Однако процедура должна быть добровольной. Такого мнения придерживается президент.

Россияне не пострадали в результате циклона в Индии. Это подтвердили в нашем генконсульстве в Калькутте. Среди граждан страны жертвы есть, как минимум шесть человек. И власти не исключают, что эта цифра будет расти, происково-спасательная операция продолжается. К восстановительным работами привлечены военные. Эксперты продолжают выяснять объем ущерба и общее количество пострадавших. В зоне стихийного бедствия проживают около 10 миллионов человек, почти половина из них в экстренном порядке былы эвакуированы.