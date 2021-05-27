"Москва и мир": еще одна школа готовится к открытию в ТиНАО

27 мая, 23:30
Еще одна школа готовится к открытию в ТиНАО. Ее построили в поселении Сосенское, недалеко от станции метро "Прокшино". Уже в сентябре она примет 1600 детей, около 350 из них пойдут в детский сад при учебном заведении.
Для младшеклассников предусмотрен отдельный блок с универсальными классами. А в детском саду оборудованы помещения-трансформеры. Игровые смогут переоборудовать в спальни и наоборот.
Около 17 миллионов россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил Михаил Мурашко. Министр здравоохранения заявил, что к осени привитыми будут около 60 процентов жителей страны. Вакцинацию населения, по его словам, остается приоритетной задачей властей. Однако процедура должна быть добровольной. Такого мнения придерживается президент.
Россияне не пострадали в результате циклона в Индии. Это подтвердили в нашем генконсульстве в Калькутте. Среди граждан страны жертвы есть, как минимум шесть человек. И власти не исключают, что эта цифра будет расти, происково-спасательная операция продолжается. К восстановительным работами привлечены военные. Эксперты продолжают выяснять объем ущерба и общее количество пострадавших. В зоне стихийного бедствия проживают около 10 миллионов человек, почти половина из них в экстренном порядке былы эвакуированы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: