"Москва и мир": трагедия в казанской гимназии и циклон "Яас" в Индии

34 тысячи пассажиров оплатили проезд банковскими картами на Московских центральных диаметрах. Услуга была запущена неделю назад в тестовом режиме. Чаще пассажиры пользовались новой возможностью на МЦД.

В департаменте транспорта напоминают, что поездку надо закрыть, то есть приложить карту или телефон к валидатору необходимо и на входе, и на выходе. Только при этом условии пассажиры смогут бесплатно пересесть на метро и МЦК.

Трагедия в казанской гимназии номер 175 произошла из-за отсутствия охраны. С таким заявлением выступил Александр Бастрыкин. Глава Следственного комитета отметил, что определенную роль в этом сыграло нежелания родителей платить за защиту своих детей.

Он добавил, что после нападения на колледж в Курчи, жертвами которого стали девять человек, ведомство разрабатывало предложения по улучшению охраны учебных заведений, но половина из них осталась невыполненной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Бастрыкина, заявил, что ответственных за нападение на гимназию установит суд.

Россияне не пострадали в результате циклона в Индии. Это подтвердили в генконсульстве в Калькутте. Среди граждан страны жертвы есть, как минимум шесть человек. И власти не исключают, что эта цифра будет расти, поисково-спасательная операция продолжается.

К восстановительным работами привлечены военные. Эксперты продолжают выяснять объем ущерба и общее количество пострадавших. В зоне стихийного бедствия проживают около 10 миллионов человек, почти половина из них в экстренном порядке была эвакуирована.

Мощные ливни, которые принес циклон "Яас", затопили более ста деревень. Во многие населенные пункты невозможно добраться.