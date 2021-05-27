"Москва и мир": трагедия в казанской гимназии и циклон "Яас" в Индии

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34 тысячи пассажиров оплатили проезд банковскими картами на Московских центральных диаметрах. Услуга была запущена неделю назад в тестовом режиме. Чаще пассажиры пользовались новой возможностью на МЦД.
В департаменте транспорта напоминают, что поездку надо закрыть, то есть приложить карту или телефон к валидатору необходимо и на входе, и на выходе. Только при этом условии пассажиры смогут бесплатно пересесть на метро и МЦК.
Трагедия в казанской гимназии номер 175 произошла из-за отсутствия охраны. С таким заявлением выступил Александр Бастрыкин. Глава Следственного комитета отметил, что определенную роль в этом сыграло нежелания родителей платить за защиту своих детей.
Он добавил, что после нападения на колледж в Курчи, жертвами которого стали девять человек, ведомство разрабатывало предложения по улучшению охраны учебных заведений, но половина из них осталась невыполненной.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Бастрыкина, заявил, что ответственных за нападение на гимназию установит суд.
Россияне не пострадали в результате циклона в Индии. Это подтвердили в генконсульстве в Калькутте. Среди граждан страны жертвы есть, как минимум шесть человек. И власти не исключают, что эта цифра будет расти, поисково-спасательная операция продолжается.
К восстановительным работами привлечены военные. Эксперты продолжают выяснять объем ущерба и общее количество пострадавших. В зоне стихийного бедствия проживают около 10 миллионов человек, почти половина из них в экстренном порядке была эвакуирована.
Мощные ливни, которые принес циклон "Яас", затопили более ста деревень. Во многие населенные пункты невозможно добраться.
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