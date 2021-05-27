"Москва и мир": новая школа в ТиНАО и штамм коронавируса из Индии

Еще одна школа готовится к открытию в ТиНАО. Ее построили в поселении Сосенское, недалеко от станции метро "Прокшино". Уже в сентябре она примет тысячу шестьсот детей – из них около 350 пойдут в детский сад при учебном заведении. Для младшеклассников предусмотрен отдельный блок с универсальными классами. А в детском саду оборудованы помещения-трансформеры. Игровые смогут переоборудовать в спальни и наоборот.

За последние 10 лет в Москве построили 440 детских садов и школ. С начала этого года в эксплуатацию уже введены 10 объектов образования.

Около 17 миллионов россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщил Михаил Мурашко. Министр здравоохранения заявил, что к осени привитыми будут около 60 процентов жителей страны.

Вакцинацию населения, по его словам, остается приоритетной задачей властей. Однако процедура должна быть добровольной. Такого мнения придерживается президент.

Накануне Владимир Путин высказался против принудительной вакцинации от коронавируса. Он считает, что граждане должны сами осознать эту необходимость. Глава государства таким образом отреагировал на решение властей Якутии начать обязательную массовую вакцинацию населения.

Великобритания опять в карантинном кольце. Из-за распространения в стране индийского штамма коронавируса Австрия с 1 июня перестанет принимать пассажирские рейсы из Британии. Франция и Германия уже закрылись от британских туристов. Сначала там хотели всех приезжающих отправлять на самоизоляцию, но потом решили предпринять более жесткие меры.

Между тем, всемирная организация здравоохранения обнаружила индийские штаммы коронавируса уже в 53 странах. Но скорее всего пораженных им территорий больше, отмечают эксперты.