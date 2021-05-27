"Москва и мир": возвращение россиян из сектора Газа и индийский штамм коронавируса

34 тысячи пассажиров оплатили проезд банковскими картами на Московских центральных диаметрах. Услуга была запущена неделю назад в тестовом режиме. Чаще пассажиры пользовались новой возможность на МЦД.

В департаменте транспорта напоминают , что поездку надо закрыть, то есть приложить карту или телефон к валидатору необходимо и на входе, и на выходе. Только при этом условии пассажиры смогут бесплатно пересесть на метро и МЦК.

Кроме того, в столичном транспорте собираются ввести и еще одну услугу. До конца года в метро запустят оплату проезда с помощью технологии Face Pay. Система распознаёт лицо пассажира, турникет откроется, а с карты спишется стоимость проезда. Технологию уже тестируют на некоторых станциях.

В Москву бортом МЧС доставили россиян из сектора Газа. Самолет летел через Египет. На родину вернулись

более 60 человек, в основном женщины и дети. Послать самолет за соотечественниками поручил Владимир Путин.

В МЧС, тем временем, заявили, что готовы отправить новые рейсы для вывоза россиян из Газы. Эвакуация стала возможна после того, как 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

Великобритания опять в карантинном кольце. Из-за распространения в стране индийского штамма коронавируса Австрия с 1 июня перестанет принимать пассажирские рейсы из Британии. Франция и Германия также уже закрылись от британских туристов.

Между тем, всемирная организация здравоохранения обнаружила индийские штаммы коронавируса уже в 53 странах. Но скорее всего пораженных им территорий больше, отмечают эксперты. На днях первые случаи заражения индийским вариантом были зафиксированы в Алжире, Ботсване, Бразилии, Гане, Финляндии и Кении.

Эксперты ВОЗ добавили индийский штамм коронавируса в список наиболее опасных. По данным ученых, этот вариант COVID-19 распространяется быстрее других.



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