"Москва и мир": возвращение россиян из сектора Газа и индийский штамм коронавируса

14:20
34 тысячи пассажиров оплатили проезд банковскими картами на Московских центральных диаметрах. Услуга была запущена неделю назад в тестовом режиме. Чаще пассажиры пользовались новой возможность на МЦД.
В департаменте транспорта напоминают , что поездку надо закрыть, то есть приложить карту или телефон к валидатору необходимо и на входе, и на выходе. Только при этом условии пассажиры смогут бесплатно пересесть на метро и МЦК.
Кроме того, в столичном транспорте собираются ввести и еще одну услугу. До конца года в метро запустят оплату проезда с помощью технологии Face Pay. Система распознаёт лицо пассажира, турникет откроется, а с карты спишется стоимость проезда. Технологию уже тестируют на некоторых станциях.
В Москву бортом МЧС доставили россиян из сектора Газа. Самолет летел через Египет. На родину вернулись
более 60 человек, в основном женщины и дети. Послать самолет за соотечественниками поручил Владимир Путин.
В МЧС, тем временем, заявили, что готовы отправить новые рейсы для вывоза россиян из Газы. Эвакуация стала возможна после того, как 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.
Великобритания опять в карантинном кольце. Из-за распространения в стране индийского штамма коронавируса Австрия с 1 июня перестанет принимать пассажирские рейсы из Британии. Франция и Германия также уже закрылись от британских туристов.
Между тем, всемирная организация здравоохранения обнаружила индийские штаммы коронавируса уже в 53 странах. Но скорее всего пораженных им территорий больше, отмечают эксперты. На днях первые случаи заражения индийским вариантом были зафиксированы в Алжире, Ботсване, Бразилии, Гане, Финляндии и Кении.
Эксперты ВОЗ добавили индийский штамм коронавируса в список наиболее опасных. По данным ученых, этот вариант COVID-19 распространяется быстрее других.
.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: