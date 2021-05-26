"Москва и мир": открытие дома предпринимателей и тропический циклон в Индии

Новые экспоцентр, колесо обозрения, музеи, выставочные залы и многочисленные кафе – все это в ближайшее время появится на ВДНХ. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге. Он напомнил, что около десяти лет назад на территории комплекса планировалось снести все объекты и застроить территорию жилыми многоэтажками и торговыми центрами.

Мэр также поделился воспоминаниями, как проходил процесс реставрации. По его словам, было сложно. Собянин вспомнил, как в 2014 году, когда он впервые оказался в павильоне "Космос". В нем на фоне портрета Гагарина были торговые развалы. И такая ситуация происходило во всех исторических зданиях выставки. Тот период жизни ВДНХ мэр назвал "депрессивным".

Сейчас выставке возвращают исторический облик. Павильоны не только реконструируют. Их оборудуют таким образом, чтобы они могли работать еще и зимой. Внутри открывают музеи и выставки, в этом году заработают 15 новых. Строители обещают, что все восстановительные работы на территории главного выставочного комплекса страны будут закончены в течение 3–4 лет.

Не менее трех с половиной миллионов человек экстренно эвакуированы на востоке Индии. Тропический циклон "Яас", возникший в Бенгальском заливе, этим утром обрушился на прибрежные районы страны. В регионе мощные дожди и сильный ветер, порывы которого достигают 43 метров в секунду. Некоторые населенные пункты уже затоплены. Судам рекомендовано не выходить в море. Также временно приостановлено авиасообщение с Калькуттой.

В районе Бенгальского залива приведены в повышенную готовность спасательные группы. По прогнозам, ураган продолжит движение по стране и ослабевать пока не планирует.

Несмотря на все сложности, правительство просит медиков пострадавших штатов продолжить вакцинацию от коронавируса. Особое внимание просят обратить и на снабжение электроэнергией больниц. Ситуация с распространением инфекции в стране тяжелая. С 1 апреля почти 600 индийских детей стали сиротами, COVID-19 унес жизни обоих родителей. Ежедневно в стране фиксируется по несколько сотен тысяч новых случаев коронавируса.

К столкновению судов в Охотском море могла привести халатность. Об этом заявили в отделе береговой охраны Японии, правда не уточнив, кто спровоцировал аварию. ЧП расследует и российская сторона. Как заявили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте, японское судно в условиях тумана не подавало никаких сигналов.

Следствию предстоит дать оценку и действиям российских моряков. Они сейчас находятся в японском порту Момбецу, куда изначально и следовали с коммерческим грузом, а теперь прибыли для разбирательства. Туда же отправили и японский экипаж – выживших моряков и тела погибших.

ЧП произошло 26 мая утром в 23 километрах от побережья острова Хоккайдо. Столкнулись российское судно "Амур" и японская рыболовецкая шхуна "Хокко-мару 8". Японское судно перевернулось. Двоих моряков удалось спасти, трое погибли. Россияне при столкновении не пострадали.