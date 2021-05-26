"Москва и мир": открытие дома предпринимателей и вакцинация в США

В столичных ресторанах могут появиться зоны свободные от коронавируса. Бронировать столики там смогут горожане, которые прошли полную вакцинацию. Такое предложение прозвучало на встрече Сергея Собянина с бизнесменами. Подобные мероприятия в День российского предпринимательства уже стали традицией.

На этот раз поздравления с профессиональным праздником звучали на ВДНХ в "Бизнес.Технограде". На базе центра открылся еще один дом предпринимателей – уже третий по счету в столице. В нем заработает обучающий центр, где можно будет освоить новую профессию или повысить квалификацию по 42 направлением.

В настоящее время малый и средний бизнес, а это около 760 тысяч предприятий, обеспечивает работой более трех с половиной миллионов москвичей. Они приносят в бюджет города четверть налоговых поступлений.

Сергей Собянин напомнил, что правительство всегда старалось вести диалог с бизнес-сообществом, и помогало ему в кризисных ситуациях. Так, во время пандемии было сформировано пять антикризисных пакетов, которые включали отсрочки по налогам и освобождение от платежей за аренду недвижимости.

Более половины американцев полностью вакцинированы от коронавируса. В эту статистику входят только те люди, которые минимум две недели назад получили второй укол препаратами Pfizer или Moderna или однофазную дозу вакцины Johnson & Johnson. Компания проходит неравномерно. В девяти штатах уже 70 процентов взрослых полностью привиты.

По расчетам президента Джо Байдена, вакцинировать подавляющее большинство американцев должны ко Дню независимости – 4 июля. Для страны это жизненная необходимость, так как Соединенные Штаты по-прежнему лидеры по числу случаев заражения – их более 33 миллионов с начала пандемии.

Вашингтон считает, что изучение происхождения коронавируса должно проходить в рамках независимого расследования. Причем состав комиссии должен быть международным. Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на данные разведки, сообщила, что как минимум трое ученых из Уханьского института вирусологии тяжело болели еще в ноябре 2019 года.

Коронавирус тем временем продолжает доказывать свою многоликость. В Бразилии обнаружена его новая разновидность. И происхождение этой мутации не известно. Также медики пока не знают, является ли она более заразной и опасной.

К столкновению судов в Охотском море могла привести халатность. Об этом заявили в отделе береговой охраны Японии, правда не уточнив, кто спровоцировал аварию. ЧП расследует и российская сторона. Как заявили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте, японское судно в условиях тумана не подавало никаких сигналов.

Следствию предстоит дать оценку и действиям российских моряков. Они сейчас находятся в японском порту Момбецу, куда изначально и следовали с коммерческим грузом, а теперь прибыли для разбирательства. Туда же отправили и японский экипаж – выживших моряков и тела погибших.

ЧП произошло 26 мая утром в 23 километрах от побережья острова Хоккайдо. Столкнулись российское судно "Амур" и японская рыболовецкая шхуна "Хокко-мару 8". Японское судно перевернулось. Двоих моряков удалось спасти, трое погибли. Россияне при столкновении не пострадали.