"Москва и мир": погода в столице и авария у побережья Хоккайдо

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В Москве обещают похолодание и дождливые выходные. Погода начнет портится вечером 26 мая. Столицу и область накроет атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы. Пик непогоды обещают в ночь на четверг с 03:00 до 06:00. Всего, по прогнозам, в столице выпадет треть месячной нормы осадков.
Дожди начнут сбивать температуру и к выходным днем в столице будет уже +16 градусов, а ночью и вовсе 10–12 градусов. Погоду обещают ветреную. В субботу и воскресенье будут идти кратковременные дожди.
В понедельник – последний день мая – как ожидается, понижение температуры продолжится. Что касается начала лета, то синоптики дают благоприятный прогноз – тепло вернется. 1 июня встретит москвичей солнечной погодой. Ожидается около +20 градусов
У побережья острова Хоккайдо столкнулись японское и российское рыболовецкие суда. В результате шхуна "Хокко-мару 8" перевернулась, а экипаж оказался в море. Двоих моряков спали, трое погибли. Россияне, по предварительным данным, не пострадали.
Российское судно "Амур" прибыл в японский порт Момбецу для разбирательства. По предварительным данным, авария могла произойти из-за сильного тумана в Охотском море. Как сообщили "Интерфаксу" в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск", команды не могли визуально идентифицировать друг друга.
В российском генконсульстве в Саппоро выразили соболезнования родным японских рыбаков, правда отметили, что японского судна в указанном районе вообще не должно было бы быть, это слишком далеко от берега. ЧП произошло в 23 километрах от Хоккайдо. Известно, что российское судно приписано в порту Невельска, занимается промыслом и не имеет проблем с документами. Всю сертификацию прошло в прошлом году.
Не менее трех с половиной миллионов человек экстренно эвакуированы на востоке Индии. Тропический циклон "Яас", возникший в Бенгальском заливе, этим утром обрушился на прибрежные районы страны. В регионе мощные дожди и сильный ветер, порывы которого достигают 43 метров в секунду. Некоторые населенные пункты уже затоплены. Судам рекомендовано не выходить в море. Также временно приостановлено авиасообщение с Калькуттой.
В районе Бенгальского залива приведены в повышенную готовность спасательные группы. По прогнозам, ураган продолжит движение по стране и ослабевать пока не планирует.
Несмотря на все сложности, правительство просит медиков пострадавших штатов продолжить вакцинацию от коронавируса. Особое внимание просят обратить и на снабжение электроэнергией больниц. Ситуация с распространением инфекции в стране тяжелая. С 1 апреля почти 600 индийских детей стали сиротами, COVID-19 унес жизни обоих родителей. Ежедневно в стране фиксируется по несколько сотен тысяч новых случаев коронавируса.
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