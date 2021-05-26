"Москва и мир": развитие территории ВДНХ и авария у побережья Хоккайдо

Новые экспоцентр, колесо обозрения, музеи, выставочные залы и многочисленные кафе – все это в ближайшее время появится на ВДНХ. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге. Он напомнил, что около десяти лет назад на территории комплекса планировалось снести все объекты и застроить территорию жилыми многоэтажками и торговыми центрами.

Мэр также поделился воспоминаниями, как проходил процесс реставрации. По его словам, было сложно. Собянин вспомнил, как в 2014 году, когда он впервые оказался в павильоне "Космос". В нем на фоне портрета Гагарина были торговые развалы. И такая ситуация происходило во всех исторических зданиях выставки. Тот период жизни ВДНХ мэр назвал "депрессивным".

Сейчас выставке возвращают исторический облик. Павильоны не только реконструируют. Их оборудуют таким образом, чтобы они могли работать еще и зимой. Внутри открывают музеи и выставки, в этом году заработают 15 новых. Строители обещают, что все восстановительные работы на территории главного выставочного комплекса страны будут закончены в течение 3–4 лет.

У побережья острова Хоккайдо столкнулись японское и российское рыболовецкие суда. В результате шхуна "Хокко-мару 8" перевернулась, а экипаж оказался в море. Двоих моряков спали, трое погибли. Россияне, по предварительным данным, не пострадали.

Российское судно "Амур" прибыл в японский порт Момбецу для разбирательства. По предварительным данным, авария могла произойти из-за сильного тумана в Охотском море. Как сообщили "Интерфаксу" в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск", команды не могли визуально идентифицировать друг друга.

В российском генконсульстве в Саппоро выразили соболезнования родным японских рыбаков, правда отметили, что японского судна в указанном районе вообще не должно было бы быть, это слишком далеко от берега. ЧП произошло в 23 километрах от Хоккайдо. Известно, что российское судно приписано в порту Невельска, занимается промыслом и не имеет проблем с документами. Всю сертификацию прошло в прошлом году.

Более половины американцев полностью вакцинированы от коронавируса. В эту статистику входят только те люди, которые минимум две недели назад получили второй укол препаратами Pfizer или Moderna или однофазную дозу вакцины Johnson & Johnson. Компания проходит неравномерно. В девяти штатах уже 70 процентов взрослых полностью привиты.

По расчетам президента Джо Байдена, вакцинировать подавляющее большинство американцев должны ко Дню независимости – 4 июля. Для страны это жизненная необходимость, так как Соединенные Штаты по-прежнему лидеры по числу случаев заражения – их более 33 миллионов с начала пандемии.

Вашингтон считает, что изучение происхождения коронавируса должно проходить в рамках независимого расследования. Причем состав комиссии должен быть международным. Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на данные разведки, сообщила, что как минимум трое ученых из Уханьского института вирусологии тяжело болели еще в ноябре 2019 года.

Коронавирус тем временем продолжает доказывать свою многоликость. В Бразилии обнаружена его новая разновидность. И происхождение этой мутации не известно. Также медики пока не знают, является ли она более заразной и опасной.