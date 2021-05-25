"Москва и мир": ситуация с коронавирусом и возобновление авиасообщения

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Изменится она только при достижении коллективного иммунитета, а эта задача может быть решена исключительно за счет вакцинации, заявил Михаил Мурашко. Министр здравоохранения отметил, что задача медработников подавать людям пример ответственного отношения к своему здоровью.

За последние сутки в России подтверждены почти восемь тысяч новых случаев COVID-19. Заболевшие есть в 84 регионах. Лидер антирейтинга в стране – Москва. В тройке регионов с самыми высокими показателями заболеваемости также Санкт-Петербург и Московская область. Власти северной столицы объяснили ухудшение эпидемиологической обстановки пренебрежительным отношениям горожан и туристов к средствам индивидуальной защиты.

Кроме того, в майские праздники в городе проходили массовые мероприятия. За последние две недели число госпитализированных возросло на треть. Городские власти уже заявили, что готовы ввести новые ограничения, если ситуация продолжит ухудшаться.

Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Эпидемиологическая обстановка в этих странах улучшилась. Теперь российские авиакомпании могут выполнять по два рейса в неделю из Москвы в Рейкьявик и Валлетту, по три – в Канкун, Лиссабон и Джидду. В Саудовскую Аравию также можно улететь из Махачкалы и Грозного. Аналогичное количество рейсов в Россию смогут выполнять и зарубежные авиаперевозчики.

В настоящее время из России можно напрямую улететь в 26 стран. Среди них – Германия, Греция, Египет, Швейцария и Япония. При этом в ряде открытых государств туристов еще не принимают или для них действуют строгие ограничения.

Во вторник, 25 мая, также стало известно, что Грузия открывает сухопутные границы для иностранцев. Это произойдет 1 июня. Для въезда в страну нужно будет предъявить данные о вакцинации либо отрицательный результат теста на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов. Кроме того, местные власти рекомендуют туристам сделать страховку, покрывающую лечение от коронавируса.

Якутия стала первым российским регионом, где участие в прививочной кампании от коронавируса сделали обязательным. Работодателей, не обеспечивших вакциной своих сотрудников, ждет штраф более 200 тысяч рублей. Работников в свою очередь при необоснованном отказе от прививки не будут допускать к работе. Требование касается и государственных организаций, и частных предпринимателей.

В первую очередь пройти вакцинацию обязали работников сферы образования, которые занимаются организацией детского летнего отдыха и людей, задействованных в проведении массовых мероприятий. Власти республики ставят перед собой задачу к началу июля вакцинировать от коронавируса не менее 70 процентов взрослого населения региона.

Избежать обязательной процедуры можно по состоянию здоровья и при наличие веской причины. По данным Оперативного штаба, в Якутии с начала пандемии выявлено почти 38 тысяч случаев заражения COVID-19. Регион занимает 43-е место в России по уровню заболеваемости. Сейчас в республике прививают в среднем по 19 тысяч человек в сутки.